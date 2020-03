Renato Ibarra sale de la cárcel; su esposa negó la agresión

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra (playera negra) al salir del Reclusorio Oriente.- El Universal El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra (playera negra) al salir del Reclusorio Oriente, luego de que un Juez de Control de la Ciudad de México dictará que llevara su proceso en libertad.- Foto: El Universal El futbolista no habló con la prensa.- Foto: El Universal Horas antes, el América anunció su separación del club.- Foto: El Universal Renato sale de la prisión y del América.- Foto: El Universal ❮ ❯

El futbolista Renato Ibarra abandonó las instalaciones del Reclusorio Oriente gracias a que su esposa cambió sus declaraciones y afirmó que él no la agredió físicamente.

El ecuatoriano estaba acusado de "tentativa de feminicidio" y "tentativa de aborto", luego de un altercado familiar que dejó a su esposa Lucely Chalá en el hospital.

Te puede interesar: Hermano de Renato da su versión de los hechos

A su salida del centro penitenciario, Renato Ibarra no rindió ninguna declaración a la prensa. Estaba acompañado por su familia y su abogado Victor Palacios.

Aunque en la primera declaración, Lucely Chalá señaló que Renato la jaló del cabello y la aventó contra la pared, en la segunda audiencia dijo que el futbolista no la agredió físicamente.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



🗣 “No me agredió físicamente” Lucely Chalá, pareja de Renato Ibarra, mencionó en la audiencia que no recuerda haber dicho que el jugador la haya agredido físicamente. 🚓🇪🇨pic.twitter.com/sOwKtvqEFS — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) March 13, 2020

"No me agredió físicamente. Mi pareja [Renato] y yo estábamos teniendo una discusión en la que intervinieron sus familiares y mi hermana [Ana] Karen, en la cual las cosas se salieron de control. Nos metimos al vestidor [Karen y yo], me di la vuelta para proteger mi vientre y ya no vi nada", aseguró Lucely Chalá.

Ahora, Renato Ibarra únicamente será procesado por "violencia familiar" y deberá regresar en seis meses a una audiencia.

Te puede interesar: Detienen a jugador del América; habría golpeado a su esposa embarazada

Previo a su salida de la cárcel, el América informó a través de un comunicado que separaba de forma definitiva a Renato Ibarra del club.

📝 Comunicado Oficial: El Club América separa del plantel a Renato Ibarra. pic.twitter.com/5emB6TlAbM — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2020

"El compromiso del club es total contra la violencia. Por ello, a lo largo del año desplegaremos varias campañas en apoyo a las mujeres", señaló el América.

Un vídeo de la audiencia en el que se escucha la declaración de Lucely Chalá fue filtrado en redes sociales, por lo que se realizará una investigación al respecto.

La audiencia fue de carácter privado por lo que se sancionará a quienes hayan propiciado la grabación del vídeo y la filtración en redes.

Síguenos en Google Noticias