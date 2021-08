Repudio a la selección de Brasil por gesto en el podio de Tokio 2020

La Selección de Fútbol de Brasil tiene molestos al resto de los deportistas de la delegación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de subir al podio al convertirse en bicampeones con la medalla de oro que disputaron frente a España.

De acuerdo con Medio Tiempo, a la delegación brasileña no le agradó que los jugadores subieran al podio luciendo la camiseta con la marca de Nike, con la sudadera de la marca Peak en la cintura, siendo que ésta habría patrocinado a la mayoría de los atletas brasileños en su camino a Tokio 2020.

No es un secreto que Nike y Confederación Brasileña de Fútbol tienen un convenio de varios años, razón por la que esta última habría preferido que los jugadores enseñaran las camisas de la marca al subir al podio para recibir la medalla de oro.

“No son parte del equipo y no les importa. También están completamente alineados y desconectados de las consecuencias que esto puede generar en innumerables deportistas que no son millonarios como ellos", reclamó el nadador Bruno Fratus, quien obtuviera la medalla de bronce en su disciplina.