¿Resistirá el pitcheo dodger?

Roberts confía en sus lanzadores, pese al excesivo trabajo

¿Podrán los Dodgers navegar en esta complicada Serie Mundial con apenas dos abridores de experiencia?

Ésa es la meta de Los Ángeles tras su derrota 6-4 ante las Rayas en el Juego 2 de una serie que puede extenderse mucho más de lo esperado.

El Juego 2 fue el primer “partido del bullpen” para los Dodgers, pero probablemente no sea el último. Walker Buehler, el señalado para abrir el 3, y Clayton Kershaw, ganador del 1 y programado para abrir el 5, han abierto ocho de los 14 encuentros de Los Ángeles en lo que va de la postemporada. Los Dodgers continuarán dependiendo fuertemente de ese dúo para llegar a los cuatro triunfos necesarios para conquistar la Serie Mundial.

Sin embargo, no hay mucho margen de error. Eso se vio claramente en la derrota del segundo choque, en el que siete relevistas se combinaron para permitir 10 hits mientras las Rayas nivelaban la serie. Muchos le escribieron al mánager Dave Roberts que si estaba pensando en que dirigía un Juego de Estrellas, en lugar de estar en la Serie Mundial.

Ahora bien, con Buehler, el mexicano Julio César Urías y Kershaw programados para abrir los próximos tres partidos, el mánager Roberts no ha entrado en pánico. Eso se debe en gran parte al surgir de Urías, quien se vio espléndido en una apertura de cinco entradas y una sola carrera y luego una excelente presentación de tres episodios perfectos en relevo en el Juego 7 en la Serie de Campeonato contra los Bravos para enviar a los Dodgers al Clásico de Otoño.

Urías no pudo lanzar antes del Juego 4 en esta serie, debido a dicha actividad el domingo pasado en el definitorio ante Atlanta. Su apertura el sábado será apenas su segunda de la postemporada de este año.

“Nos sentimos muy bien”, dijo Roberts. “Tenemos a Walker, a Julio y luego a Clayton. Cuando ves dónde están nuestros relevistas con el día libre (del jueves), estamos en un gran lugar”.

Roberts es conocido por su optimismo. El piloto sabe que el vencedor del Juego 3 de una serie de siete, empatada 1-1, ha ganado en 65 de 94 ocasiones (69.1%). Y cuenta con un arma flexible con Urías, alguna vez manejado con un exceso de cuidado, pero ahora capaz de fungir roles desde abridor hasta cerrador. Pero otra parte del plan de Los Ángeles es preocupante: el equipo cuenta con novatos que lanzaron como veteranos durante la campaña regular, pero que ahora, con todo en juego,se están viendo como si fueran unos reclutas.

En la temporada regular, Tony Gonsolin tuvo efectividad de 2.31, pero en estos playoffs lleva 9.39. En el Juego jonrón a Brandon Lowe y fue sacado tras enfrentarse a apenas a seis bateadores. Con la excepción de lanzadores lesionados, fue la presentación más corta de un abridor en un choque de Serie Mundial desde por 1947.

Dustin May, con un porcentaje de carreras limpias de 2.57 en campaña regular, lleva 5.00 en la postemporada tras aceptar tres registros en una entrada y un tercio anteayer, incluyendo el segundo cuadrangular de Lowe en el partido. May no ha tirado más de dos actos en ninguna de sus presentaciones en estos playoffs.

Al también novato Víctor González se le cargó una carrera, tras que el mexicano permitió doble productor de Joey Wendle que se le fue al jardinero derecho Mookie Betts. En total, siete lanzadores fueron traídos por Roberts el miércoles y ninguno pasó de dos episodios.

“Creo que todavía confío en los muchachos, aún creo en ellos y simplemente tienen que hacer los pitcheos”, dijo Roberts acerca de Gonsolin y May. “Sé que quieren hacer lo correcto. Revisaremos el vídeo para ver qué podremos hacer mejor, pero de cualquier manera ellos van a tener que sacar los outs importantes”.

¿Cómo sucedió que los Dodgers, un trabuco con fama de tener el roster más profundo de Grandes Ligas se volvió tan necesitado de pitcheo abridor?

El formato de la postemporada de este año, con siete partidos de la Serie de Campeonato en igual número de días, es parte del motivo. Pero también hay que señalar lo sucedido en invierno pasado, cuando los Dodgers dejaron partir a figuras como Hyun-Jin Ryu, Kenta Maeda y Rich Hill para crearles espacio a sus grandes prospectos Gonsolin y May. Para lograr profundidad, Los Ángeles agregó a David Price, quien llegó junto a Mookie Betts en el canje con Boston. Pero debido a la pandemia, Price decidió no jugar en el 2020.

Luego, Alex Wood, firmado como quinto abridor, se lesionó. Ross Stripling lanzó mal y fue cambiado a finales de agosto. “Sí, es pedir mucho”, dijo Roberts sobre lo que se requiere ahora mismo de parte de May, Gonsolin y González. “Ahora mismo, todo el mundo va a tener un abridor menos, así que eso es algo. Y la gente va a tener que ajustarse a ciertos papeles. Cuando hablas de jugar siete días corridos y cómo sacas la mayor cantidad de outs posibles, sí, estos muchachos se encuentran en aguas desconocidas. Ellos no están poniendo excusas, pero es difente. Necesitamos que ellos saquen outs si queremos ganar en esta etapa”.

Si los Dodgers no ganan los próximos tres partidos, otro “juego del bullpen” podría esperar a Los Ángeles para el sexto choque, que sería el próximo martes. Roberts no descartó a Wood para ese posible encuentro como el “opener”.— Ken Gurnick (analista de los Dodgers para MLB)