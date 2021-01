Retiran patrocinio a Justin Thomas por palabra homófoba

CIUDAD DE MÉXICO.- Ralph Lauren retiró su patrocinio a Justin Thomas, al tercer mejor jugador del ranking mundial, por decir una palabra homofóbica la semana pasada.

Durante el Sentry Tournament of Champions, el estadounidense erró un putt y –al no contar con aficionados debido a la pandemia de Covid-19–, se escuchó claramente en la transmisión, "faggot (maricón, en inglés)".

Thomas se disculpó al término de la ronda, al aceptar su error y que era mejor que eso, pero una semana después; uno de sus principales patrocinadores, que lo viste para los torneos, lo abandonó.

"Estamos desanimados por el lenguaje reciente del señor. Thomas y que es totalmente inconsistente con nuestros valores. Si bien reconocemos que se ha disculpado y reconoce la severidad de sus palabras, es un embajador pagado de nuestra marca y sus acciones entran en conflicto con la cultura inclusiva que nos esforzamos por defender", comunicó la empresa.

