Reto grande, pero no imposible

Pacho: “Si se lo propone el equipo se puede calificar”

Algo que caracteriza a Juan José Pacho es que siempre está listo para dirigir en cualquier nivel.

Y sí, claro, acepta que le tomó por sorpresa su más reciente invitación para volver al gran escenario del verano, pero la aceptó con gusto, convencido de que pueden lograrse las metas.

“Me tomó por sorpresa. Falta un mes para que termine la temporada y que te inviten a dirigir un proyecto… Pues sí, sorprende”, dice el oxkutzcabense, quien ayer llegó a Saltillo para iniciar en la noche su más reciente aventura: ser mánager de los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol.

Pacho Burgos estaba dirigiendo muy a gusto a la selección Liga Yuctán 1 en el Nacional de Regiones cuando le llamaron los Generales decididos a que sea él el encargado de dirigir a Durango en la recta final.

Pacho Burgos está convencido de que representa un gran reto.

“No estamos eliminados. Es agarrar una rachita y meternos en la pelea —afirma—. No es nada fácil, pero tampoco imposible”.

“Chelo” no dirigía en la LMB desde 2012, cuando estuvo en el timón de los Leones de Yucatán, pero ha tenido actividad reciente en la Liga Mexicana del Pacífico, donde la temporada pasada entró de relevo y llevó a los Venados de Mazatlán a los playoffs.

Experiencia le sobra, no sólo dirigiendo, sino participando en proyectos que para muchos pueden ser ponerse la soga al cuello por lo difícil que resulta el panorama. “Lo de manejar no es complicado. Estuve seis años fuera de las dos ligas, pero me llamaron de Mazatlán, fui y ganamos. Lo más difícil es meterle a la cabeza a los jugadores que todo se puede si ellos quieren”.

“Se necesita devolverlos a la confianza. Buscar uno o dos líderes que los jalen para que puedan ir al frente”, afirma Pacho Burgos, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano desde el año 2009 y dos veces ganador de la Serie del Caribe.

Será el tercer piloto de los Generales este año, al sustituir a Efrén Espinoza, quien seguirá como couch de banca. Durango tiene marca de 11-15 en la segunda vuelta y en la primera los Generales fueron igual sextos, con 26-24 (con Espinoza jugaron para marca de 22-25).

“Los Generales pueden lograr cosas importantes. Vamos a meterle todas la ganas y a hacer que los peloteros se conecten”, afirma Pacho.

En la comarca duranguense esperan eso y más. La gran mayoría tomó de muy buena forma la llegada del inmortal yucateco al timón de los Generales, como demuestran en las redes sociales del equipo general.— Gaspar Silveira