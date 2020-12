Reto que inspira a La Russa

Llegar y ganar la Serie Mundial es su meta principal

Incluso desde su punto de vista más allá de la cueva, Tony La Russa podía ver el gran talento que se juntaba durante la reconstrucción de los Medias Blancas en los últimos años.

Los cubanos José Abreu, Luis Robert y Yoán Moncada junto a Tim Anderson y Lucas Giolito encabezando un grupo difícil de ignorar.

Pero desde su regreso como dirigente de los Patipálidos y durante las últimas evaluaciones de los jugadores en las instalaciones del equipo en Glendale, Arizona, La Russa ha encontrado otra fraternidad y química de familia entre los jugadores en desarrollo. Es una conexión que fortalece sus esperanzas para el éxito del equipo en el 2021.

“Este equipo tiene buenos líderes”, señaló La Russa. “Sientes una unión en este club, y en el futuro tenemos que juntar ese talento con el compromiso a cada uno. Me he enterado de eso, y es algo que he podido vivir”.

“Me llena de entusiasmo, porque al tener dichos aspectos en el inicio de los Entrenamientos de Primavera, los coaches y yo podemos preparar un programa que los ponga en una posición para ganar, así alcanzaremos nuestro potencial. Veremos cómo resulta todo, pero la verdad disfruté hablar béisbol con los jugadores”.

La Russa habló con los medios ayer por primera vez desde que fue contratado el 29 de octubre para su segunda estadía al mando de los Medias Blancas. La conferencia telefónica se realizó después de que un juez aceptara que La Russa se declarara culpable de conducir de manera imprudente, lo que reduce su cargo de conducir bajo la influencia del alcohol que estaba vinculado con el incidente de La Russa en Arizona el mes de febrero.

Después de expresar su arrepentimiento y hablar del importante cambio que deberá hacer, La Russa está enfocado ahora completamente en el béisbol.

Todavía le falta conocer a algunos jugadores de su equipo, pero piensa que el grupo actual luce como un verdadero contendiente, si no se les puede señalar como favoritos. La Russa fue contratado con la idea de mejorar el resultado de segundo lugar en la División Central de la Liga Americana, y posiblemente hasta ganar la Serie Mundial en su primer año al mando.

“Es bastante importante entender que no se puede dar nada por hecho al menos que trabajes para lograrlo. No puedes tener miedo de la presión ni del reto. Debes darle la bienvenida”, dijo La Russa.

“Una parte es reconocer lo difícil que es ganar”, agregó La Russa. “Solamente debemos observar nuestra división: El éxito de Minnesota y Cleveland en los últimos años, y la manera en que Kansas City y Detroit están mejorando. Luego está el resto de la Liga Americana, el Este y el Oeste. No hay nada que nos haga pensar que somos los favoritos.

“Debemos pensar que tenemos una buena oportunidad, si salimos a hacer exactamente desde ahora mismo en la temporada muerta, enfocarnos y llevar todo eso a la preparación en los Entrenamientos de Primavera y después todos los días durante la larga campaña aprender cada día y clasificar a octubre”.—MLB