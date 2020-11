Reunir a sus hijos: el sueño que Maradona no alcanzó a cumplir

MÉRIDA.- Diego Maradona tenía un deseo que no pudo cumplir: reunir a sus cinco hijos. El astro argentino había pedido como 'regalo' por sus 60 años poder celebrarlo con ellos.

En septiembre, Maradona ya daba luces de lo que quería para sus 60 años: reunir a sus cinco hijos reconocidos.

"El sueño de Diego es juntar a todos los hijos, por eso es a que veces está un poco triste", había revelado un amigo suyo antes del cumpleaños de Maradona.

Maradona cumplió 60 años el 30 de octubre y le había hecho el pedido a su gente cercana e incluso a alguno de sus hijos.

La relación entre sus hijos Dalma y Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando fue tensa por varios años, aunque revelado por ellos mismos a últimas fechas mantenían una mejor relación.

El coronavirus 'arruinó' su cumpleaños por la imposibilidad de reunir a todos sus hijos, ya que Diego Junior, su primogénito que vive en Italia, no pudo salir del país ya que contrajo Covid-19.

Además su 'circulo' le bloqueaba el contacto con sus hijas, según reveló Dalma, un día antes del cumpleaños del astro.

Dalma indicó que su padre no entiende el teléfono, "Cuando yo estoy bloqueada yo sé que él no lo sabe hacer. Y no es que él se lo pide a alguien porque después viene el reclamo de que no lo llamo y estoy desaparecida".

En el country donde vivía, Maradona esperaba recibir la visita de Jana y también de Verónica Ojeda, su expareja, quien le lleva a Diego Fernando, de 7 años. Sin embargo Maradona tenía que estar aislado por estar en contacto con un contagiado de Covid.

Maradona como abuelo

Un día antes del cumpleaños de Maradona, Dalma reveló que su padre hacía videollamadas con su hija Roma, de apenas año y medio de nacida.

"Se va y 'hablan' por videollamada ellos en la placita. Si yo me quiero meter, no tengo chance", explicó Dalma.

Maradona tiene otros seis hijos que están tramitando la filiación en la Justicia: cuatro en Cuba (Javielito, Lu, Johanna y Harold, todos de entre 19 y 21 años), más el platense Santiago Lara, de 19 años, y Magalí Gil, de 24 y madre de una nena.