Revelan el asqueroso fetiche de Odell Beckham, jugador de la NFL

El deportista fue la burla de internautas y medios norteamericanos debido a lo grotesco de su fetiche sexual

EE.UU.— Aunque Odell Beckham Jr. es reconocido como uno de los mejores jugadores de la NFL, ahora también será identificado como uno de los deportistas con gustos sexuales extraños y pocos escatológicos.

Esto después de que una modelo que estuvo con el receptor de los Cleveland Browns revelará sus preferencias en la intimidad.

La modelo Celina Powell, quien además es una socialite en Estados Unidos, confesó que en un encuentro íntimo con Odell, el jugador le dijo que le defecara encima.

Celina también dijo que ella se considera una mujer salvaje, que puede hacer algo raro en la intimidad, pero nunca pensó que el excremento podía ser parte del sexo.

So apparently Odell Beckham Jr likes to be shitted on 🥴 pic.twitter.com/2W3rNYU1RZ

Tras esta confesión las burlas y memes de inmediato se hicieron presentes en redes sociales e incluso la grabación de Celina Powell fue reproducida en varios programas de la TV en Estados Unidos.- Con información de Medio Tiempo.

her: i need to use the bathroom



Odell Beckham jr: pic.twitter.com/bOXftaDAeK