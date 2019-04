Ricardo La Volpe estalla contra el reglamento mexicano

Lo tacha de “chiste” y “fastidioso”

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ricardo La Volpe no se guardó su fastidio tras el empate del Toluca en su visita a los Pumas (2-2).

El argentino despotricó primero contra los Xolos de Tijuana, que al faltarles 266 minutos en la Regla de Menores, le habrían restado puntos y, por ende, los Diablos Rojos escalarían posiciones.

Sin embargo, el cuadro fronterizo alcanzará a cumplir con la cuota al tener a dos seleccionados con la sub-20 (Daniel López y Carlos Higuera), por lo tanto a ambos se les sumarán los 90 minutos de los juegos de la Liga en los que causan ausencia (Jornadas 16 y 17).

Por ambos, Tijuana recibirá 360 minutos en su acumulado, para cumplir con dicha regla. Ante tal situación, La Volpe criticó al sistema del balompié nacional.

“Nosotros buscamos los minutos con los jóvenes, ves que los reglamentos en México dan risa, como lo que hizo Tijuana… más allá de que tienen los derechos de los puntos que hizo, que lo logró con los jugadores, pero si hay una regla cómo sabían que les iban a convocar a los jugadores, cómo sabían si llevan más de 300 minutos (266) de deuda, da de qué hablar”.

“Fastidia a tanta gente, me fastidia el resultado, lógico que debimos haber ganado, fastidian las cosas que hay en el futbol que, hace tiempo lo dijo el Tuca, que si te van a poner minutos y no sabes si el jugador está para jugarlos, no pasa en otro lado del mundo la obligación de poner al joven para tapar la cantidad de extranjeros”, atizó el timonel de los Diablos. “Lo del Tijuana es una vergüenza”.

De igual modo, el técnico raspó el accionar del árbitro Óscar Mejía, que a pesar de anularle un gol legítimo a los Pumas habría afectado también a los mexiquenses.

“Hubo un penal (a favor de Pumas), para mí dudosísimo. Yo no sé qué fue a ver, el televisor estaría al revés… yo creo que sí al revés porque es una carga, si lo vio es carga a una pelota que va a tres metros de altura, pero bueno, es falta”.

Ricardo La Volpe director técnico de los Diablos Rojos del Toluca durante el partido contra los Pumas de la UNAM. Fotos de Notimex

Finalmente, La Volpe dejó ver que su plantel mantendrá la base para el siguiente torneo, luego del gasto de la directiva previo al Clausura 2019.

“Nos sentaremos a hablar acabando la última jornada, les diré los puntos a trabajar”, y agregó que “no es posible ser contundente sólo ganando como local. Me gusta la mentalidad de este equipo, pero hay que trabajar más”.