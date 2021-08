Ricardo Peláez promete cambios en Chivas

El mal momento del Rebaño no ha pasado de largo

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, dio la cara ante la afición y se apuntó como el principal responsable de los malos resultados que el equipo ha dado en lo que va del Apertura 2021.

Mediante un vídeo en redes sociales, el directivo rojiblanco expuso que “hay un proyecto claro que involucra diversas áreas y muchas cosas por corregir en el primer equipo”, pues le da “impotencia no ganar en casa”.

“Me molesta ver cómo no podemos ser constantes. Damos un partido bueno y dos malos. Es increíble, sin embargo, y más allá de críticas, estoy convencido que este plantel tiene la calidad suficiente para ser competitivo. Ojo buen plantel, no equipo. El cuerpo técnico está haciendo su parte pero es claro que no nos está alcanzando; estoy haciendo la mía que es evaluar y llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar”, señaló.

Ante la petición de los seguidores del Rebaño para que Víctor Manuel Vucetich deje el cargo como técnico, que se ha incrementado en redes sociales y además contra León se generaron cánticos en la grada del Akron, Peláez aseguró que se encuentran atentos a las inquietudes y demandas, pero por el momento buscan tomar decisiones pensadas y no al calor de los resultados.

“Estamos siempre atentos a lo que ustedes quieren del equipo. Es mentira que no los escuchamos, sabemos de sus inquietudes y demandas, pero estamos tratando de ser conscientes y de tomar decisiones bien pensadas, no al calor de los resultados inmediatos, porque este proyecto busca construir bases sólidas para un futuro cercano. Es un momento complicado y vamos a salir de él cueste lo que cueste”, dijo.

Por último, puntualizó que siempre dará la cara a la afición del Guadalajara, pese a que por momentos se le considere protagonista, o que se esconde cuando trata de aparecer menos ante la opinión pública.

“Aquí estoy y estaré siempre para dar la cara. Es muy complicado darles gusto a todos. Muchas veces, cuando salgo a dar explicaciones constantemente, en la opinión pública se me tacha de protagonista y, cuando trato de aparecer menos, creen que me escondo. Para nada es así, estoy actuando conforme a lo que creo que es lo mejor para la institución en lo deportivo que es mi principal responsabilidad. Les mando un fuerte abrazo. Estoy apenado y les digo que vamos a remontar”, concluyó.— ESPN