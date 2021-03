Ricardo Villa, a la vista el Preolímpico

Ricardo Villa reúne recursos por cuenta propia y asistirá al selectivo de Rosario, de cara a los Juegos de Tokio

Una odisea con final feliz para el tekaxeño Ricardo Villa Can.

El deportista tekaxeño, con ayuda de la sociedad, entre familiares, amigos y autoridades locales,, reunió recursos para poder inscribirse al Torneo Preolímpico de Tenis de Mesa, a desarrollarse en Rosario, Argentina, después de digerir un trago amargo que significó recibir la noticia de la Conade de que no tendría apoyo para asistir.

“La nota que publicó el Diario fue el detonante. Mucho se debe a ello el que la gente me haya ayudado para cumplir este objetivo”, dijo el multicampeón nacional de la disciplina, en una pausa de un entrenamiento, ayer, en la “burbuja” del deporte yucateco en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Kukulcán.

El 24 de febrero pasado, el Diario publicó declaraciones del tres veces campeón nacional de tenis de mesa, referentes a que la Conade le había informado que no tendría apoyo para sus campamentos ni su participación en el Preolímpico de la especialidad, del 13 al 17 de abril en Rosario, Argentina, quedando “decepcionado de que las autoridades me hayan dicho que no” al considerar que no cumplieron, pues había ganado su clasificación a toda ley. La vía para ir, dijo, era conseguir apoyos para costear el viaje a cuenta propia.

Ayer, en el Multigimnasio, Ricardo dijo contento “estoy muy feliz con el apoyo que conseguimos, hicimos rifas, mi familia me apoyó, mis amigos, las autoridades locales, mi gente de Tekax. Ya compramos los vuelos para Buenos Aires, solo faltan los de allá hacia Rosario. De verdad, gracias al Diario por esa nota, y a toda la sociedad”, dijo el tekaxeño, acompañado por su entrenador Carlos Lobo, a quien agradeció “todo lo que ha hecho por mí y por el tenis de mesa en Yucatán. Es como mi papá, está pendiente de todo lo que hacemos”.

Ahora, comentó, “lo que tengo que hacer es prepararme con todo para ir al Pre y brindarme al máximo, corresponderle a la gente que me apoyó con afecto”.— Gaspar Silveira