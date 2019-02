Ricardo Villa y Miguel Lara estarán en Panamericanos

Dos meritorios boletos

El tenis de mesa dio una muestra de la solidez que lo tienen entre las disciplinas de mayor en Yucatán.

En dos días, dos de sus practicantes más avanzados lograron su boleto para la justa deportiva más importante del continente: los Juegos Panamericanos, que este año serán en Lima, Perú.

El jueves fue Ricardo Villa Can el que signó su pasaporte a territorio inca. Ayer fue Miguel Lara Sosa.

Ambos pusieron a Yucatán en todo lo alto al ganar los dos boletos que repartió para los varones el selectivo nacional, que tiene lugar en el Polifórum Zamná, donde está reunida la crema y la nata de este deporte durante el fin de semana.

Villa Can, tekaxeño, se convirtió en el primer integrante del equipo mexicano que logra su boleto para los Juegos de Lima, la segunda ocasión en que estará vestido de tricolor en la máxima justa deportiva del continente. El medallista de los Centroamericanos de Barranquilla selló el pasaporte en la jornada del jueves, cuando batió en maratónico duelo de seis sets al quintanarroense Darío Arce, catapultando de esta forma el fuerte y sostenido avance del tenis de mesa en Yucatán.

“Estamos muy contentos, muy motivados por este logro. Importante para mi carrera y para seguir con el impulso del tenis de mesa wn Yucatán”, comentó Villa Can ayer, entre sonrisas.

Y ayer se sumó la lista Lara Sosa, nativo de Motul. Su boleto lo obtuvo venciendo a Arce en otra trepidante batalla que se extendió a siete mangas.

Lima es parte del proyecto que se tienen trazado Villa y Lara para el futuro. Para Ricardo será su segunda aparición en Juegos Panamericanos (compitió en los anteriores, en Toronto 2015) y espera le sirva de base para trabajar con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

“Ese es el plan. Por ahora diré que me siento muy contento, no fue nada fácil por tener la presión sobre ti. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, al IDEY por estar pendiente de mí y por apoyarme siempre. Quiero enfocarme para ganar y seguir trabajando en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio”, destacó, tras recibir un diploma de manos del director del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, por haber ganado el boleto, junto con Valerio Lara Sosa, presidente de la Asociación local.

La clasificación de Lara Sosa se dio en la jornada nocturna de ayer viernes.— Gaspar Silveira Malaver