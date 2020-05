Ricciardo pasa a McLaren; Sainz ficha con Ferrari

Cambios que algunos fanáticos dicen solo estar favoreciendo a los pilotos y no a las marcas.

PARÍS.— Se ha hecho oficial el anunció de que Daniel Ricciardo reemplazará al español en McLaren, mientras que Carlos Sainz Jr. dará el salto a Ferrari en la próxima temporada de la Fórmula Uno para llenar la plaza vacante dejada por Sebastian Vettel.

I am so grateful for my time with @renaultf1team and the way I was accepted into the team. But we aren’t done and I can’t wait to get back on the grid this year. My next chapter isn’t here yet, so let’s finish this one strong. Merci pic.twitter.com/YFfzbwrgD7