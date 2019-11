Richards, con oportunidad en el Pachuca

Deja al Veracruz y jugará la Liga MX con los Tuzos

Colin Kazim Richards es un hombre extrovertido, de esos a los que le gusta convivir y vivir. Nació hace 33 años en Inglaterra, pero ostenta la nacionalidad turca debido a que su madre es turcochipriota, además de que su padre es nativo de Antigua.

Además, ha jugado en Inglaterra, Turquía, Grecia, Francia, Holanda, Brasil, ha vivido de todo y en todos lados, pero nada de lo que ha sucedido en su trayectoria lo preparó para lo que le aconteció en los Tiburones Rojos del Veracruz.

Colin, a quien no se le despega su hijo que luce una larga cabellera rizada, llegó a México en 2018 para jugar con los desaparecidos Lobos BUAP, pasó este año a los Tiburones de Veracruz, equipo que le pagó un mes de su sueldo… y no sabe por qué razón exactamente, “porque no hablo bien español”.

Rescindió contrato con los Tiburones, no terminó el torneo, se ausentó de la última jornada pero fuera de eso, se dice feliz en México, “porque no todo el fútbol mexicano es Veracruz”.

Y tan es así que acaba de ser fichado por el Pachuca.

“No sé mucho sobre la situación de Veracruz, no hablo demasiado español, así que no sé qué noticias hubo o qué va a pasar, así que decir algo sería hacerlo sin información. Lo único que sé es que si este equipo se va (lo desafilian), sería malo para los fanáticos”, comentó.

La falta de pagos en Veracruz forjó historias de solidaridad entre los mismos compañeros.

Hace algunos días salió a la luz la ayuda de Kazim a algunos jugadores de las fuerzas básicas que no tenían ni para comer.

“No sólo yo los ayudé, otros jugadores también. No llamé a nadie para decirles lo que sucedió y tampoco no hay por qué negarlo; ayudé a algunos de los niños, pero no voy a sentarme aquí con un violín para llorar. Lo correcto para mí fue ayudar a algunos de los jóvenes, como gente de experiencia. Tengo tres hijos, y si mis hijos estuvieran en esa situación, pues me gustaría que alguien los asistiera… Además es importante que la gente sepa la situación en la que se encontraban esos niños”.— EL UNIVERSAL