Rincón del Maloso

Tanto Bills como Acereros se encuentran en la segunda posición de sus respectivas divisiones, luchando por alcanzar a Nueva Inglaterra y Baltimore, respectivamente. Este dato es importante porque Pittsburgh recibirá hoy a Búffalo por la semana 15, en un partido que enfrenta a los dos equipos que en este momento poseen los boletos de comodín a los playoffs de la Conferencia Americana.

Pero esta noche será especial por otra razón, una muy particular. Será la primera vez desde 1927 que tres hermanos coinciden en un emparrillado de NFL.

Se trata de los hermanos Edmunds: Trey, Terrell, y Tremaine. Los primeros dos portarán el uniforme de los Acereros, y se enfrentarán al tercero, pieza importante de la defensiva de los Bills.

Sus padres, Felicia y Ferrell, todavía no saben quién apoyará a quién, pero sobra decir que esta semana no existe pareja en la Tierra más orgullosa de sus hijos. “Asumo que el clima será muy frío, así que no podrán ver mi vestimenta porque usaré un abrigo. Pero será un momento fabuloso. Es muy emocionante”, declaró la madre de los talentosos jóvenes.

Terrell, profundo, y Tremaine, apoyador, fueron reclutados en la primera ronda del Draft de 2018. Nunca antes había pasado algo así. Trey, corredor, llegó a la liga como agente libre en 2017. “Es algo que sueñas cuando eres niño. Trabajas tanto para llegar aquí. Y ver a tus hermanos tener el éxito que tuvieron… estamos emocionados. Muchos miembros de la familia y amigos estarán allí (Heinz Field)”, dijo Trey, el mayor.

Pero seguramente se pregunta de dónde salió tanto talento. Bueno, la genética nunca falla. Ferrell Edmunds, el patriarca de la familia, también jugó en la NFL e incluso fue seleccionado a dos Pro Bowls como ala cerrada de los Delfines.

Quien pierda hoy sufrirá un duro golpe en sus aspiraciones de clasificar. Pero en el seno de la familia Edmunds no habrá caras largas, solo orgullo y amor por el deporte que les ha dado tantas satisfacciones.

