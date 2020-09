Robert Dante se desvive en elogios para el “Cabecita” Rodríguez

El momento que vive Jonathan Rodríguez es uno de los más dulces de su carrera, encabezando la lista de goleadores del Torneo Guardianes 2020 — 10 tantos — y dándoles puntos importantes al Cruz Azul.

Para Robert Dante Siboldi, entrenador y compatriota del “Cabecita”, él es un jugador clave en su esquema y además ha sido uno de los mejores que ha dirigido.

“He tenido grandes jugadores que me ha tocado dirigir, ‘Jona’ es uno de los mejores. Es un gran jugador y sensacional muchacho. Está motivado y quiere trascender en lo individual y lo colectivo. Esperemos que se mantenga así”, aseguró el estratega uruguayo en entrevista para WRadio y publicada en el portal del diario deportivo Récord.

Aunque en los últimos días se han dado a conocer rumores de una posible salida del cruzazulino hacia el Viejo Continente, Siboldi espera que esto no sea muy pronto dada la importancia que tiene en su sistema de juego.

“Ese es un problema grave para Jaime Ordiales, por suerte no me toca renovar al futbolista (Jonathan Rodríguez). Si lo mejor para él es jugar en Europa y si beneficia a ambas partes, pero si no llega eso él seguirá en el club”, comentó Siboldi.

La Máquina se enfrentará el próximo domingo al Cruz Azul, por lo que las comparaciones con su colega Miguel Herrera están surgiendo. Ante esto, Siboldi no se metió en problemas.

“Nos llevamos muy bien, tengo admiración por su trayectoria. En todos sus equipos ha sido protagonista”.