Rodgers aclara dudas

El quarterback culpa a la filosofía organizacional

El problema de Aaron Rodgers con los Empacadores de Green Bay no fue la selección del quarterback Jordan Love, sino una filosofía organizacional que, cree, ha desviado su curso.

Esa fue la versión que contó Rodgers en su aparición en “SportsCenter” para conmemorar el programa final de Kenny Mayne en ESPN. Fue la primera explicación pública de cómo la disputa entre él y su equipo alcanzó este punto.

Aunque Rodgers admitió que las cosas cambiaron significativamente el año pasado cuando el gerente general Brian Gutekunst ascendió en el orden de selecciones para elegir a Love, el potencial reemplazo de Rodgers, sugirió que su mayor problema fue el modo en que Gutekunst lo manejó.

“Con mi situación, miren, nunca se ha tratado de la selección de draft, elegir a Jordan”, dijo Rodgers a Mayne. “Amo a Jordan; es un gran chico. Nos divertimos trabajando juntos. Amo al grupo de coaches, amo a mis compañeros, amo a la afición en Green Bay. Han sido unos 16 años increíbles. Es simplemente acerca de una filosofía y quizás olvidar que se trata de la gente la que hace que se muevan las cosas. Se trata de carácter, se trata de cultura, se trata de hacer las cosas del modo correcto”.

Rodgers, de 37 años de edad, viene de su tercer reconocimiento como Jugador Más Valioso de la NFL. Cree que al jugar tan bien el año pasado —cuando condujo a los Empecadores a una marca de 13-3 y una aparición en el Juego de Campeonato de la NFC por segunda temporada seguida— alteró los planes de los Packers de desprenderse de él. Gutekunst ha admitido que debió comunicarse mejor con Rodgers antes de pactar un canje para poder subir en el orden de selecciones y elegir a Love con el turno número 26 de la primera ronda del Draft 2020.

“Mucho de esto empezó el año pasado, y la curva fue cuando gané el JMV y jugué del modo en que jugué el año pasado”, explicó Rodgers durante la entrevista. “Esto solamente es, creo, que se derramó todo. Pero se trata de las personas, y eso es lo más importante. Green Bay siempre ha sido acerca de las personas. Desde Curly Lambeau siendo propietario y fundador hasta los 60 con (Vince) Lombardi y Bart Starr y todos esos nombres increíbles hasta los equipos de los 90 con el coach (Mike) Holmgren y Favrey (Brett Favrey) y el ministro de la defensa (Reggie White), hasta la racha que llevamos. Se trata de las personas”.

Rodgers elogió a casi todos, con excepción de Gutekunst y la directiva de los Empacadores.

“Pienso que a veces la gente olvida lo que hace una organización”, explicó Rodgers. “La historia es importante, el legado de tantas personas que pasaron antes de ti. Pero la gente, eso es lo más importante. La gente conforma a una organización, la gente hace un negocio, y a veces esas cosas se olvidan. La cultura se crea ladrillo a ladrillo, la base de todo por las personas, no por la organización, no por el edificio, no por la corporación. Se construye por las personas”.

Rodgers confirmó que se ausentó de las actividades organizadas del equipo, pero declinó decir cómo desea que termine la situación. Aunque las actividades del equipo son voluntarias, Rodgers se perderá de un bono por 500 mil dólares atado a su participación en el programa de receso de temporada.

Si Rodgers no se reporta para el minicampamento del mes próximo, estará sujeto a una multa de 93,085 dólares (15,515 dólares por el primer día perdido, 31,030 por el segundo día perdido, y 46,540 por el tercer día perdido). Las cosas se pondrían mucho más onerosas en el campamento de entrenamiento. Existe una multa de 50,000 dólares por día perdido, además de un salario de una semana de temporada regular por cada partido de pretemporada que se pierda.

Si Rodgers desea a Gutekunst removido como gerente general para su regreso, eso parece como algo improbable. Los Empacadores se han mantenido comprometidos con Gutekunst, y él ha insistido en que no canjeará a Rodgers, a quien le restan tres años de contrato.