Rodrigo Pacheco Méndez, a defender el tenis mexicano en la Copa Davis Júnior en Mérida

Por México, con orgullo

Aquél chico que aparecía en nuestros especiales por el Día del Niño o también era retratado con su padre tras los torneos familiares es hoy una promesa del tenis mexicano y, dice su entrenador Alain Lemaitre Sendel, también mundial.

Rodrigo Pacheco Méndez, el número uno de 16 años en el país, ha jugado tantos torneos por México y ahora se apresta a volver hacerlo, por primera vez en casa. En las canchas de arcilla de Club Campestre, con el sol a rajatabla, se prepara para jugar en la Copa Davis Jr., un torneo que reunirá a los mejores exponentes menores de 18 años de Estados Unidos, Canadá y El Salvador.

“No sabes qué orgullo poder jugar por tu país, donde sea que estés. Y ahora que me toca hacerlo en casa, donde comencé a jugar tenis, me siento mucho más orgulloso”, comenta el yucateco, durante una larguísima jornada de entrenamientos en la cancha-estadio “Lorenzo Molina Casares” del Campestre, donde el lunes será inaugurada la “Copita Davis”, que se jugará con el formato en que se disputa la ensaladera de plata en mayores: primer día singles, segundo de dobles y tercero, otra vez en individuales.

Rodrigo le ha dado la vuelta al mundo, pese a sus escasos 16 años de edad. Y el fogueo que tiene le ha permitido participar con notas altas en importantes torneos en Europa y América Central, con resultados positivos. Al día, en las listas de la clasificación juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF) aparece rankeado como 118 del mundo en menores de 18 años. Y él sólo tiene 16.

Ahora, afirma el zurdo, ha dado más potencia a su saque, pero, comenta, su servicio lo ha trabajado a fondo para que, con los efectos naturales que van desde la izquierda, pueda tener más fondo. “Hemos enfocado mucho en eso, me siento más seguro, pero no lo es todo. He aprendido a manejar situaciones del juego, ser más paciente y golpear con seguridad. No es fácil, pero tengo muchas ganas de trascender y para eso entreno fuerte siempre”.

Admirador de Rafa Nadal, Rodrigo prefiere jugar en arcilla, superficie en la que se jugará en Mérida la “Copita Davis”. Pero admite que “puedo desenvolverme en cualquier superficie, sea cancha dura o de arcilla”.

Su entrenador, Alain Lemaitre, no duda en decir que “este chico puede llegar lejos. Es muy joven, tiene mucho para trabajar, pero mire, está jugando en torneos de 18 años y solo tiene 16. Y está jugando bien. Yo creo que no solo es el mejor de México, en su rango de edad, porque tiene 16 y juega con los de 18, es el mejor del mundo en estos momentos”.

Para el torneo, que arranca el lunes, está señalado para ser el singlista número uno, aunque el capitán Lemaitre dice que no ha decidido cómo van a jugar, sino hasta verlos en más días de trabajo.

Pero agrega: “Hay que verlo jugar. Eso motiva mucho”, agrega el entrenador.

El torneo será inaugurado el lunes en el Campestre. Por el Covid-19, será a puerta cerrada.— Gaspar Silveira