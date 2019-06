Rodríguez, enfocado

El arquero se dice comprometido con las Chivas

Durante su presentación oficial, José Antonio Rodríguez se dijo comprometido a que la portería sea la línea más fuerte que tenga Chivas de Guadalajara, luego de reconer que lo vivido en Lobos BUAP lo hizo crecer.

“Toño” Rodríguez, quien vuelve al “Rebaño Sagrado” procedente de Lobos, resaltó la sana competencia que existirá en el cuadro rojiblanco con Raúl Gudiño y Antonio Torres.

“Siempre va a haber competencia, llego en un momento en el que hay grandes arqueros en Chivas, uno debe mantener aquí un buen nivel y el único que se va a impulsar, a dar la mejor versión de mí, soy yo. Mi compromiso y deseo es dar buenos resultados”, señaló.

En conferencia de prensa, acompañado por el director deportivo Mariano Varela, Rodríguez agregó: “La competencia con Raúl, con Toño Torres va a estar ahí, vengo a aportar y a sumar. Mi objetivo más grande en este club es que la línea de la portería sea la más fuerte en Chivas”.

Reconoció que por primera vez en su carrera pudo elegir en donde jugar, tras su paso con Lobos, y jamás dudó en volver con el conjunto tapatío, equipo que “lleva en el corazón”.

“Tuve la oportunidad y fue la primera ocasión en toda mi vida que tuve la libre decisión de dónde quiero jugar; me voy a escuchar romántico, pero desde niño siempre uno sueña jugar con Guadalajara”.

Detalló que “todo lo que he vivido me ha ayudado, el pasado queda en el pasado, en ese momento se fue un Toño que necesitaba irse y hoy llega un Toño diferente, con 26 años, me encuentro en un punto de madurez alto y con años por delante para subir a un nivel más alto y qué mejor lugar y qué mejor decisión que regresar a Guadalajara”.— NOTIMEX