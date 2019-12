Roger Martínez dejaría al América por jugar en la MLS

MÉXICO.— Aunque las posibilidades de regresar a Europa están latentes, un nuevo camino se abre para Roger Martínez.

El colombiano es tentado por el Inter de Miami, de la Major League Soccer (MLS).

La franquicia, que tiene en el astro inglés David Beckham a uno de sus principales accionistas, quiere debutar en la MLS con una plantilla de estrellas y jugadores probados, como es el delantero cafetero del América, cuyo valor ronda los 10 millones de dólares, según The Athletic.

