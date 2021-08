Roger Martínez responde a aficionado que lo llamó ''huev...n''

CIUDAD DE MÉXICO.- Roger Martínez respondió a un aficionado, que lo calificó de "huevón", ya que muchos aficionados parece que no pueden perdonar la final del Apertura 2019 entre América y Monterrey, aquel encuentro en el que los Rayados le arrebataron el título a las Águilas en el Estadio Azteca.

Después de ese encuentro, se hizo viral en redes sociales un video del atacante colombiano en el que se le ve caminando en la cancha, cuando el balón pasaba cerca de él o sin disputar el esférico cuando lo perdía.

Martínez compartió una imagen que tituló: "Las cosas buenas llevan tiempo y esfuerzo", pero un usuario no tardó en comentarle:

En la final q dicen q no corrí, metí 1 gol con el q pudimos ser Campeones q luego la gente de arbitraje pidió disculpas xq no debió ser anulado, también en la semifinal había metido 1 el cual fue anulado d una manera q no se entiende pero 100pre voy pa’lante 💪🏾🦅 Vamos x la 14 🙏🏾