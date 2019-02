Roman Reigns está de regreso en la WWE, tras superar la leucemia

En octubre pasado el luchador profesional de Roman Reigns confesó que la leucemia con la que combate desde hace 11 años había reaparecido.

Desde entonces Reigns le pausó su carrera para enfocarse en su salud y su familia. Y prometió que volvería tras vencer la enfermedad.

Hoy, el luchador regresó a la WWE, tras cuatro meses luchando contra la leucemia.

Roman agradeció todo el apoyo recibido por el Universo de WWE que en todo momento recibió por medio de diferentes medios de comunicación. Aseguró que ahora brinda apoyo a gente que está en su misma situación.

Finalmente aseguró que actualmente está en remisión de la enfermedad, por lo que está de regreso a WWE. Tras el anuncio, su amigo Seth Rollins salió a darle la bienvenida.

Hasta el momento no hay fecha indicada para su regreso.

The Big Dog is BACK! #RomanReigns announces that he is in remission and back on #Raw! @WWERomanReigns pic.twitter.com/yHQdiFH2Ty

— WWE (@WWE) February 26, 2019