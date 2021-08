Rommel Pacheco habla de su rompimiento con Paola Espinosa; hubo un tercero (vídeo)

El clavadista confesó varias puntos sobre el por qué terminó con Paola Espinosa;

CIUDAD DE MÉXICO.— Muchos quizás recuerden que Rommel Pacheco y Paola Espinosa fueron novios durante 13 años, la pareja modelo del deporte mexicano. Se conocieron en 1999 cuando ambos tenían 13 años y tiempo después iniciaron una relación que parecía que acabaría en matrimonio e hijos.

Por lo que llegó el momento de formalizar y el yucateco estaba listo para pedirle que fuera su esposa. Sin embargo, la ilusión y los planes para casarse tendrían que esperar pues Paola se fue a competir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y después de eso todo acabó.

Un tercero habría sido la razón de su rompimiento

En entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino", el clavadista olímpico confesó que fue muy difícil terminar con Paola Espinosa, sobre todo porque hubo un tercero en su relación.

El yucateco sin darle muchas vueltas reveló que se trató del también clavadista Iván "El Pollo" García, quien terminó por casarse con la clavadista y que es su actual esposo y papá de su hija Ivanna.

"Terminar una relación es difícil y es raro, y más si la tienes que ver diario, si estás en proceso para ir a Río (los Juegos Olímpicos de 2016). Y si se involucra una persona en este rompimiento, pues es mucho peor", aceptó Rommel a Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo Infante fue insistente por lo que le mencionó: "¿(Se metió) otro clavadista, no?, un compañero de ustedes y es con quien se casa ella", a lo que Rommel respondió que sí: "Qué bueno, me da gusto que se hayan casado", aseguró y añadió que aunque él e Iván son compañeros en el equipo de clavados, no se hablan.

"Casi llegó a ser un matrimonio"

El también diputado federal por el PAN en Mérida también contó que conoció a Paola en 1999, cuando ambos se integraron al equipo de clavados, por lo que iban hacían todo juntos: ir a la escuela, entrenar, comer y esa convivencia los llevó a convertirse en novios, y debido a los muchos años que estuvieron unidos se podría decir que casi llegó a ser un matrimonio.

"Desde el 2003, a los 17 empezamos a ser novios. Fue un noviazgo de adolescencia, bonito, donde aprendes a conocer muchas cosas. Duramos 13 años. Se convirtió en una relación de muchos años y se podría decir que casi llegó a ser un matrimonio y también hubo un divorcio sin haber un papel firmado ni de matrimonio ni de divorcio. Pero había cosas en conjunto y fue una vida juntos", agregó Pacheco.

Sin embargo, ahora él también es un hombre casado, pues decidió convertir en su esposa a la influencer yucateca Lylo Fa, después de cerca de cuatro años de noviazgo.

