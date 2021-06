Rommel Pacheco manda indirecta a Paola Espinosa: ''Ahora sí reclaman...''

Rommel Pacheco asegura que no quiere quedar “embarrado” por la polémica entre Paola Espinosa y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), a quien se le acusa de bloquear la participación de varios deportistas que –aseguran- pese a que ya tenían su plaza olímpica al final quedaron fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No me quiero meter en lo que digan terceras personas porque luego me van a embarrar en temas que no tengo vela en el entierro…” valoró en entrevista con Carlos Loret de Mola, en declaraciones citadas por Latinus.

“Lo que te puedo decir es que hoy salen diciendo que no los apoyan cuando en tres años les dieron todo, y hay un tuit que hoy dice que sin haber participado en el selectivo para ir a Panamericanos (2019) los llevan; entonces, cuando te dan todo estás de ese lado y cuando no te lo dan sin que te lo merezcas, te pones a reclamar”.

Rommel Pacheco vivió lo que Paola Espinosa en 2019

Las declaraciones del también electo diputado federal por el cuarto distrito; lanzó con ello una indirecta a Paola, e incluso recordó aquella polémica de 2019 donde varios clavadistas se vieron afectados por las decisiones de la Conade, que entonces benefició a la clavadista.

Así respondió cuando le cuestionaron sobre la gestión de Ana Gabriela Guevara:

“Ha tenido sus aciertos, ha tenido sus fallos y sabe que cuando me dejaron fuera de los Juegos Panamericanos (Lima 2019) levanté la mano y dije que eso no era correcto, expuse mi caso y no me gustó que vulneraban mis derechos, pero ¿qué hice?, me enfoqué en el campeonato Mundial, fui y obtuve la medalla de plata en 2019, obtuve el pase olímpico y luego lo ratifiqué”.

El yucateco recordó así aquella polémica de 2019 cuando quedó fuera de la Serie Mundial de Clavados, pese a obtener el tercer puesto de la Copa del Mundo. En aquella ocasión, como destaca un vídeo en redes sociales, consideró que era una cuestión personal por la que se le había bloqueado la participación y se acusó a Paola Espinosa y Claudia Ruiz de haber tomado las riendas de la Federación de Natación.

@Rommel_Pacheco fuera de la Serie Mundial de Clavados pese a obtener el tercer puesto en la pasada Copa del Mundo.

Paola Espinosa ganó la plaza para México, ¿por qué no va a Tokio 2020?

Lo dicho por Pacheco Marrufo parece respaldar la apreciación de la propia titular de la Conade, quien en días pasados señaló que “la vanidad no cabe en el ámbito deportivo” y puntualizó que siempre habría quejas entre los que no resultaron seleccionados, mientras que los beneficiados siempre considerarán como justas las medidas.

En ese punto, cabe aclarar que varios periodistas deportivos han respaldado a Paola Espinosa al destacar su trayectoria como representante olímpica de México. No obstante, es justo también aclarar que:

“Las plazas Olímpicas las ganas para el país (no el deportista), Si la Federación de tu país decide que alguien más está en mejor momento para aspirar a una medalla, mandan a esa persona”, explica nuestro periodista deportivo Miguel Calderón.

También, recuerda, Paola Espinosa también obtuvo un puesto en unos juegos olímpicos, “siendo que la plaza olímpica la había ganado alguien más” .