Rommel Pacheco pide que los selectivos tengan criterios claros

Rommel Pacheco no quiere volver a quedarse fuera de una competencia importante como en el caso de los Juegos Panamericanos en Lima, por lo que pide se realicen selectivos más claros.

“Ahora tendré que verlos por Facebook”, dijo entre risas sobre la competencia. Aunque lamentó que el selectivo se preste a malas interpretaciones.

“Quiero ser muy claro: no me gustaría que continuaran los selectivos con criterios que no sean claros. Todo tiene que estar bien estipulado, sin dejar a dudas para que no se presten a mal interpretaciones”, explicó.

A pesar de quedar fuera, Rommel Pacheco asegura que no tiene recelo contra sus compañeros. “Les deseo todo el éxito”, dijo.

A puerta abierta

Entre sus recomendaciones para los selectivos, pidió que vuelvan a ser a puerta abierta a diferencia del último realizado en León, donde se prohibió la entrada a familiares, aficionados y prensa.

“Las competencias se hacen a puerta abierta y en ellas tenemos que lidiar con los flashes de los fotógrafos, los gritos de los fans y las porras de nuestros familiares. ¿Nos afectan? no. Entonces deberían abrirse para el público”, abundó.

El clavadista quiere que estos cambios se instalen en el selectivo nacional de 2020, que serviría para elegir a los clavadistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Acerca de la gestión de Ana Guevara al frente de la Conade, resaltó que no es una persona “autorizada” para hablar sobre el caso.

“A Ana la conozco desde hace mucho tiempo, compartimos algunos momentos como atletas, incluso entrenamos juntos. Las autoridades se encargarán de dictaminar la situación de su administración”, añadió.