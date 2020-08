Rommel Pacheco responde a las críticas por "Aprende en casa"

Rommel Pacheco respondió a las críticas en redes sociales, de aquellos que lo acusaron de “usurpar” el puesto de maestro en educación física, lo anterior en relación a la participación del clavadista yucateco como parte de las clases por televisión de “Aprende en casa II”.

El tres veces olímpico apareció en una cápsula del segmento “Activo y en Forma”, en el que también participa para otra sintonía la clavadista Paola Espinosa.

Si bien desde ese momento comenzó a recibir mensajes de apoyo por parte de los padres de familia, también hubo quienes cuestionaron su participación.

Ante estos últimos, el deportista aprovechó la difusión de su participación en un medio local para aclarar, primeramente, que él no cobra por esas clases a pesar de que también se identifica como creador de contenidos, pues su compromiso es con la niñez. Además, dijo respetar la labor de los licenciados en Educación Física.

No obstante, también aclaró que su participación responde a la activación física, no a lecciones de educación física como tal. Estos fueron sus puntos:

“1. No soy Licenciado en Educación Física. Soy Licenciado en Negocios con maestría en capital humano. 2. No cobré nada por hacer las ‘pausas activas’, aunque parte de mi trabajo es ser creador de contenido digital, no cobré un peso por este proyecto. 3. El objetivo de este proyecto es ayudar a los niños a que tengan momentos de actividad física, en lo que están en sus clases en casa (…) No es una clase de educación física”.