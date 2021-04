Rommel Pacheco y Lylo Fa sí se casan, pero no en secreto (vídeo)

Los influencers aclararon el rumor de una supuesta boda en secreto. A través de un live dieron detalles de su próxima unión matrimonial.

MÉRIDA.— Rommel Pacheco y su novia Lylo Fa ocuparon los titulares de varios portales de noticias, luego de que hace un par de días una revista de circulación nacional dio a conocer que Rommel y su prometida se casará en una boda secreta a finales de este mes por exigencias de ella.

Es el mismo clavadista olímpico y la influencer, quienes desmintieron el rumor e incluso dieron detalles de su próxima boda, la cual se realizará en Mérida, Yucatán.

Sí se van a casar, pero no en secreto

A través de las cuentas de Instagram y Facebook de Rommel, el ahora político y su novia la también modelo hicieron una transmisión en vivo para hablar sobre el rumor de que se casarían en secreto.

En la comodidad de su hogar, en Mérida, la pareja inició saludando a sus seguidores e indicando que les dieron risa los "chismes". Posteriormente y sin darle tantas vueltas al asunto, Pacheco indicó que es mentira que se vayan a casar en secreto, sin embargo, si es verdad que lo harán pronto.

El clavadista yucateco también reveló a sus fans que no es ningún secreto que se vayan a casar, pues hace año y medio le dio el anillo de compromiso a Lylo (en el 2019). Además señalo que la boda estaba planeada para realizarse después de los Juegos Olímpicos en el 2020.

Pero "llegó Covid" y no pudieron hacer la boda. Rommel indicó que pospusieron la fecha muchas veces, hasta que decidieron hacerla próximamente, pero "muy chiquita", "muy discreta".

El yucateco comentó que "no pueden estar posponiendo y posponiendo la boda". Tras esto bromeó diciendo que "¿qué tal si Dios no quiera, cae un meteorito? Y ya no se van a poder casar...

Rommel Pacheco finalizó su transmisión en vivo recalcando que lo que la revista de chismes dice no es cierto, pues sí se van a casar, pero no es un secreto.

