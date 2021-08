Rómmel, satisfecho: El yucateco llega a Mérida tras su aventura olímpica

“Feliz, satisfecho, no necesito la medalla olímpica para creer que mi carrera fue exitosa, 25 años de grandes logros y el cariño de la gente, son mi recompensa”, señaló Rómmel Pacheco Marrufo, clavadista yucateco, ayer a su llegada a Mérida.

Tras una cálida bienvenida, con el saludo de amigos y seguidores, música de trío y flores, el deportista de 35 años de edad ofreció una rueda de prensa en la que agradeció el apoyo a su carrera, que ahora como diputado cambia completamente de escenario y espera apoyar al deporte nacional para un mayor desarrollo, tarea muy compleja, “pero hay que hacerlo ya”.

“Cuelgo la calzonera, cierro una etapa en mi vida de grandes sacrificios, pero igual enormes satisfacciones, una trayectoria es más que una medalla olímpica, me voy feliz, satisfecho, fueron 25 años y mi mayor recompensa es el reconocimiento, el apoyo y el cariño de la gente”, comentó.

“Ahora abro un nuevo capítulo de mi vida, donde tengo la oportunidad de hacer cosas por mi país y por las personas, como legislador federal, tengo ante mí una gran responsabilidad, tan grande como la confianza depositada en mi persona, y qué mejor que entre otras cosas yo pueda hacer algo por impulsar el desarrollo del deporte en México; es una tarea muy grande, se necesita mucho y no se logra de un ciclo olímpico a otro, es una tarea que puede tomar 20 o 30 años, pero hay que asumirla ya, nos toca sembrar la semilla para que otros cosechen los frutos”, abundó.

Cuestionado en torno al nivel de los clavadistas chinos y su arrasadora actuación en Tokio, Rómmel reconoció que esa nación esta cosechando los frutos de años de trabajo y disciplina, pero asegura no son invencibles.

Años de práctica

El éxito chino en los pasados Juegos Oímpicos, ya sea en trampolín o plataforma, tuvo mucho que ver con el trabajo realizado por esa nación durante la pandemia.

“Yo creo que los clavadistas chinos son muy buenos, pero no son invencibles, sin demeritar su trabajo pienso que China trabajó muy duro entrenando incansablemente a sus exponentes y lo estuvieron haciendo incluso durante la pandemia. Mientras algunas naciones dejaron de ofrecer a sus deportistas la oportunidad de entrenar durante la pandemia del Covid, cuatro, cinco, seis meses sin actividad, imagínense, yo no pude practicar clavados ocho meses porque no podíamos salir, me mantenía en forma como podía en casa cargando garrafones de agua, y mientras tanto los clavadistas chinos seguían saltando y practicando de cara a la justa olímpica”, explicó.

“Los chinos no son invencibles en la fosa, hay que trabajar en serio y muy duro para darles batalla, esta vez prácticamente no tuvieron rival”, reconoció.

Pacheco Marrufo agradeció el apoyo que su familia le ha brindado siempre, especialmente a su mamá, Landy Marrufo Morales.

Cuestionado si, así como el futbolista olímpico yucateco Henry Martín declaró en una entrevista que él le tenía miedo solo a su mamá, el clavadista aseguró que en su caso, más que miedo, le tiene un profundo respeto a su madre.