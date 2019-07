Rómmel, sigue luchando para alcanzar los Olímpicos de Tokio

Rómmel Pacheco Marrufo no ve motivo alguno para dejar de hacer lo que le ha caracterizado en los 26 años que lleva en los clavados. Está acostumbrado a luchar para triunfar.

“Siempre me ha gustado esforzarme y ahora, más maduro, no veo porqué dejar de hacerlo”, dijo Rómmel, recién desempacado de su participación en el Campeonato Mundial de Natación Gwangju 2019, en Corea del Sur, donde ganó la medalla plata en trampolín de un metro y obtuvo una plaza para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en tres metros.

Pero fue claro: el clavadista yucateco pidió a los encargados de hacer las selecciones para las justas internacionales que todo lo realicen con claridad, sin perjudicar a nadie. Él se quedó fuera de los Juegos Panamericanos de Lima por una decisión técnica de la directiva de los clavados.

Resaltó su tristeza por no poder estar representando a México en la máxima justa continental por la forma en que se tomó la decisión. “Lo único que pido a la Federación y a la Conade es que los procesos selectivos sean transparentes, claros, definidos desde ahora qué y cómo va a ser, para que uno pueda con el papel en mano yo quedé en este lugar y yo tengo que ir. Yo seguiré preparándome. Al día siguiente de mi competencia Ma Ying y yo nos pusimos a pensar en qué es lo que vamos a hacer”.

En una concurrida rueda de prensa en el IDEY, acompañado por el director del Instituto, Carlos Sáenz Castillo, Rómmel informó que descansará unos días en Yucatán. Afirmó que irá a la playa, comerá pescado y luego de una pausa regresará a la actividad, pensando en alcanzar la plaza que ganó para México y, luego, lograr la medalla que le falta: de Juegos Olímpicos.

Rómmel habló de su trayectoria igual, de los esfuerzos que ha hecho, los sacrificios de dejar a su familia desde casi siendo niño para poder alcanzar sus metas. Igual se refirió a temas actuales, dentro y fuera de la alberca, como por ejemplo el decir que, en la demanda presentada contra él, “no me preocupó nunca porque nunca dije nada en contra de nadie, no soy de declarar contra nadie”. De Paola Espinosa, su compañera por muchos años y hoy en bando contrario, le deseó éxito en su carrera, “acaba de ganar una medalla y eso me da gusto como mexicano”. Igual sonrió cuando se refirió a que hace años estuvo con Paola en la misma sala donde estaba hablando ayer con los medios.

Y destacó, al enseñar su medalla ganada en Corea, que “esto en realidad puede no valer nada, si la llevas al Monte de Piedad tal vez te den quinientos pesos. Lo que realmente vale de ella no es la medalla y el cintillo con que va colgada, sino todo el esfuerzo que lleva ganarla, el sacrificio. Lo que vale es que, como ahora que bajé del avión, se acercan niños y me piden una foto, me dicen que quieren ser clavadistas. Ese es el real valor de una medalla, que puedas servir de ejemplo”.— Gaspar Silveira