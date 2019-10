Ronaldo Vieira, la nueva víctima del racismo en la liga italiana

ROMA— El mediocampista de Sampdoria Ronaldo Vieira fue blanco de insultos racistas por hinchas visitantes de la Roma; durante un partido de la Serie A italiana el domingo.

El árbitro Fabio Maresca oyó los insultos cerca del final de la primera mitad del partido en el estadio Luigi Ferraris de Sampdoria y le informó a Vieira. El árbitro y Vieira salieron juntos de la cancha en la pausa, pero no hubo anuncios al respecto en el estadio.

Es el último de una serie de incidentes racistas en la liga italiana esta campaña, luego de cantos racistas contra Romelu Lukaku, Franck Kessie y Dalbert Henrique.

Vieira, que nació en Guinea Bissau y es negro, juega para la selección sub-21 de Inglaterra.

Roma tuiteó una disculpa:

AS Roma would like to apologise to Ronaldo Vieira for the racist boos he was subjected to. Roma does not tolerate racism of any kind and the club will support the authorities in identifying and subsequently banning any individuals found guilty of racially abusing the midfielder.