Rubí Soto, ex de las Chivas de Guadalajara, destacó que una de la razón por la que el fútbol femenil ha ganado terreno, es porque las jornada tienen un mayor tiempo efectivo, a diferencia del varonil, donde los hombres “se tiran y lloran por todo”.

“La misma dinámica del cuerpo del hombre al de la mujer es diferente (…) Los partidos de mujeres los disfrutamos un poquito más porque no somos como los hombres que lloran, o que se tiran por todo ”, destacó la hoy delantera del Villareal de España, en entrevista con ESPN .

La futbolista también respondió sobre las críticas del ex entrenador del Rebaño Sagrado del Guadalajara, Hans Westerhof, quien en declaraciones pasadas dijo que los jugadores mexicanos no les gusta entrenar con intensidad.

“No es que al mexicano no le guste trabajar , porque en los entrenamientos sí corres, sí es intenso y todo, pero aquí es mucho más técnico junto con mucha más intensidad , se conjugan todas esas cosas y se hace más difícil, como está súper intenso, a veces, con la técnica sufres un poquito porque de lo miso intenso no te alcanzas a frenar”, destacó.

Puso como ejemplo que en España aún hay mexicanos que siguen trabajando y triunfando, por lo que consideró que Westerhof “ sí estaba equivocado en ese aspecto”.

Por otro lado, la jugadora de 25 años también destacó la diferencia en el trato entre los jugadores varones y las mujeres, ya que a los primeros sí se les permite estar en familia, mientras que en el femenil, no.

“Es difícil, creo más para una mujer, siento yo (…) los hombres te pueden traer a la familia y yo no. Vivo en un departamento compartido con otras dos compañeras, y yo no puedo traerme a la familia, porque a la femenil no le pagan si estás casada o así, eso ya va por tu cuenta. Son muchas las diferencias en ese aspecto”.