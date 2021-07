Rugen con poco de todo

Los Leones se llevan el primero ante los Bravos

Luego de la vorágine ofensiva de la gira reciente, los Leones volvieron al béisbol que se gana con lo que se tenga a mano.

Llegaron a la octava arriba apenas 5-4 con un poco de todo, y Yadir Drake les dio más calma con un descomunal tablazo, un bambinazo de gente grande, bueno para dos registros, que permitió a Yucatán derrotar 7-4 a los Bravos de León.

El buen paso de las fieras continuó con “Chico” Rodríguez en el timón de forma interina. No se sabe si él seguirá hasta al final de la campaña, pero, como nos contó en una entrevista cuya segunda parte presentamos hoy, las cosas ya están fluyendo en la cueva. En todos los puntos.

Jake Thompson lanzó cincon entradas con potencia, los relevistas se crecieron otra vez y el ataque volvió a mostrar el buen paso.

Pero además, hay enjundia, decisión. No es que no la tuvieran en días pasados, sino que no se daban las cosas y tampoco se ganaba.

Drake se fue de 4-3 con tres impulsadas, mostrando el valor que le da al equipo, coronando su noche con el bombazo que selló el marcador. Swing de esos “perros” que buscan barda o rincones. Luis Felipe Juárez se fue de 4-2, con par de producidas, pero en un momento aprovechó un piconazo para irse a la antesala llegando con un split. Jorge Flores se fue desde las paradas cortas en terrenos del izquierdo para atrapar un batazo que a “Pepón” se le complicaba.

Lo dicho: de todo. Suficiente para venir de atrás dos veces y terminar ganando. Siguen a medio juego de la cima del Sur, pues los Diablos Rojos ganaron.

Pero allí van los melenudos otra vez. Las cosas salen cuando salen.

El segundo de la serie será hoy a las 7.— Gaspar Silvera