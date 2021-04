Ruiz, con una cara diferente

El mexicano se mide mañana con Chris Arreola

Como todos los momentos complicados en la vida, Andy Ruiz sabe lo que es caerse. Mañana frente a Chris Arreola, el boxeador nacido en Imperial Valley, California, buscará mostrar una faceta distinta para que este combate sea el resurgir de Andy Ruiz en el boxeo.

“Verán un Andy diferente, rápido, alguien que está más dedicado en este deporte, no como antes que estaba bien gordo y no me importaba entrenar duro. Gracias a Dios estamos al cien por ciento, no aún donde quiero, pero no donde estaba antes”, dijo Andy en una entrevista.

Después de hacer historia en el mundo del boxeo como el primer campeón mexicano en la división de peso pesado frente a Anthony Joshua en junio de 2019, Andy pasó de la euforia a la depresión en un espacio de seis meses.

“La fama le llegó y a cualquier chaval lo transforma”, compartió su padre, Andrés Ruiz, quien lo acompaña en todo momento. “Después de que ganamos vino la fama que no lo dejaban ni comer, lo traían para arriba y para abajo, eso lo desestabilizó”.

En diciembre de 2019, Joshua se impuso en la revancha frente a Ruiz, despojándolo de los cinturones. Para el segundo combate ante el peleador británico, Andy reconoció no haberse preparado como debía; no entrenó fuerte, aumentó de peso y estaba pasado de libras, incluso para la división completa.

“Cuando perdí los cinturones, me sentí mal, me sentí enojado conmigo mismo, me sentía vacío y ahora que tengo otra mentalidad, quiero lograr lo que logré aquel primero de junio”, dijo el pugilista de 31 años.

Después de la derrota, Ruiz buscó al mejor peleador mexicano de la actualidad, Saúl “Canelo” Álvarez, para integrarse a su equipo de trabajo junto con el entrenador Eddy Reynoso y retomar así el rumbo. Ruiz terminó su relación laboral con su anterior entrenador, Manny Robles, y se sumó al campamento de “Canelo”.

“Estaba en el peso de 310 libras, con ellos he bajado alrededor de 50 libras”, recordó Andy, quien pesa actualmente 255 libras.

Junto con Reynoso, los preparadores físicos y nutriólogo, buscaron poner en forma a Andy. “Estaba bastante subido de peso a pesar que es peso completo, le sobraban unas libritas, trabajamos sobre eso para que llegue más fuerte, más rápido y tenga más movilidad en el ring y más velocidad de la que ya tiene. Vamos en el camino correcto”, compartió su entrenador Reynoso.

Desde niño, Andy siempre tuvo una complexión robusta. Físicamente no causaba un impacto inicial, pero una vez que subía al ring, el joven boxeador impresionaba por sus habilidades.

“Era un niño que cuando boxeaba dejaba a todos impresionados, desde los 7 años le pegaba a los de 12 o 15, a todos les daba pelea”, recordó su padre. “De chiquito Andy era tremendísimo, era muy hiperactivo. Esa fue la razón de que yo lo metí al boxeo, porque no lo aguantaba la mamá. Yo trabaja en construcción, salía de trabajar y lo llevaba después al gimnasio para cansarlo”.

En la actualidad, el mismo Andy es padre de familia. Encuentra en sus hijos una nueva motivación para salir adelante.

“Mi motivación son mis hijos y mi familia, quiero poder apoyar a toda mi familia y salir en alto”, dijo un sonriente Andy.

Como aquel niño que peleaba ante los pugilistas de mayor edad, Andy tendrá enfrente un rival veterano en Chris Arreola. Ambos boxeadores crecieron en el Sur de California, son de ascendencia mexicana, sienten una admiración mutua y sabían que este combate un día se daría.

“Esta pelea es algo que me motiva mucho porque yo lo conozco (a Arreola) desde los 16 años, sabía que un día iba a pelear contra él y ya va a llegar ese día el primero de mayo. Estamos enfocados y listos para lo que venga”, dijo Ruiz.

A lo largo de su carrera, Arreola no pudo lograr lo que Andy logró ante Joshua, ser campeón de la categoría. A sus 40 años de edad, este combate representa una oportunidad de poder demostrar el por qué es denominado una “pesadilla” para sus rivales. Su marca es 38 victorias (33 por nocaut), 6 derrotas y un empate.