Russel Tuz, Mejor Entrenador: “Debe apoyarse más a atletas especiales”

Los ojos del corazón del atleta

Ellos no ven, pero él los guía... Ellos tal vez comprenden lento, pero él les trata de llevar los conocimientos de forma pausada para que los entiendan... Ellos no pueden pelear por sus derechos como cualquiera, pero él es el enlace, el que mueve los puntos para que queden sobre las íes en eso de las relaciones complicadas de deporte-escritorio que son vitales.

Russel Tuz Xool, como todos los que se dedican a entrenar con personas con alguna discapacidad, representan algo más que un maestro, que un entrenador.

Cuando anunciaron que había sido electo ganador del Premio Estatal del Deporte por su papel como formador de atletas ciegos y débiles visuales, el primer sentimiento que le llegó a la mente fue “que todo es por ellos”.

No lo ve de otra forma.

Cuando nos referimos a “ellos”, hablamos de deportistas de Olimpíadas Especiales, ciegos y débiles visuales, de sillas sobre ruedas y con otro tipo de discapacidad. Esos que, por fortuna cada vez menos, no siempre son tomados en cuenta por una sociedad más materialista.

“Se merecen otro trato. Son personas como nosotros. Y lo que yo hago es tratar de ponerme en el lugar de ellos. Porque no ven, pero sienten. Entonces, si yo los guío, soy como si fuera sus ojos, los ojos de sus corazones”.

Russel estaba en Umán trabajando cuando le notificaron, el lunes 19, que habían votado por él para ganar el rubro de Mejor Entrenador en el Premio Estatal del Deporte. Dejó sus labores para viajar a Mérida, donde se realizó la elección. Sudado y con respirar muy apresurado, se sinceró: “Desde que trabajo en esta disciplina, veo las cosas de otra manera. Uno tiene que estar con ellos para sentirlo así, para que pueda apreciar el verdadero valor de las personas”, admite el entrenador laureado en la votación.

Los logros de los atletas con los que trabaja le han permitido crecer profesionalmente y como persona. También, aprender en cursos y talleres, porque, no puede ser de otra forma, cada punto que pueda recibir de instrucción, es un valor que les llegará a los atletas.

En nuestra entrega semanal en los “Domingos especiales de www.yucatan.com.mx”, Russel habla de sus logros, de sus metas futuras. Especialmente de lo que puede aportar cada ser humano que decida hacer algo por los deportistas especiales. A la vez, dan su punto de vista expertos en la materia, entre entrenadores y directivos, como Miguel Aguilar, presidente de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales.

Aguilar no oculta su satisfacción por el logro para su agrupación, pero, se sincera, “es más un reconocimiento para un deporte que requiere muchísimo de la sociedad en general, para que los padres puedan animarse a llevar a sus hijos si tienen alguna discapacidad, y para que los atletas puedan verse beneficiados. Especialmente si se consigue algo tan importante como este tipo de reconocimientos.

Mucho por hacer

“Nos falta mucho por hacer, sobre todo en materia de aceptación y de apoyo a esta disciplina. Hay muchos niños y jóvenes en esas circunstancias que merecen ser considerados para trabajar en el deporte, se necesita capacitar a más entrenadores para poder llegarles a más atletas”, externa.

En la historia del Premio Estatal del Deporte, Russel aparece por segunda vez como ganador a Mejor Entrenador. Y en el rubro de Mejor Deportista, en 2007, Samantha Barrera Reyna, fue electa como ganadora en atletismo. En 2019, Javier Carrillo López fue nominado para recibir el de Fomento, Protección e Impulso a la Práctica de Deporte, haciendo pareja con su atleta Rodrigo Águila Lara, galardonado en el Premio al Mérito Deportivo en el mismo concepto. Va cundiendo el ejemplo en una materia en la que hay mucho por hacer a futuro.

“Más allá del logro, lo que puedo señalar es que me siento orgulloso de que se voltee a ver el trabajo que se hace por los atletas con capacidades diferentes, cualquiera que sea”, dice Russel Tuz.

“Yo trabajo con muchos y hay otros más que dan su tiempo a este tipo de especialidades. No bajen la guardia. Ahora con la pandemia se complicó todo y deberían ver la incansable intención que tienen de volver al entrenamiento, de ir a la cancha a correr, de sentirse correspondidos. De forma presencial no podemos, pero a sus padres les mandamos algunas rutinas. Y con esto debo decirles que para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, necesitamos de sus padres, de sus familias. No tienen ustedes idea del esfuerzo que hacen para que sus hijos o hermanos puedan unirse a este trabajo, también son ganadores, valiosos ejemplos en esta lucha. Todo esto se debe a una suma de esfuerzos”.

Y tiene sentido. El corazón de estos atletas vale lo mismo que el que gana un campeonato mundial entre los que nos llamamos personas “convencionales”. Así debemos mirarles, no solo cuando hay un premio de por medio.— Gaspar Silveira Malaver