Russell entiende el negocio

El guardia firmó contrato máximo con los Guerreros

D’Angelo Russell, el nuevo guardia de los Guerreros, comprende que quizá sea negociado en el futuro, al tiempo que Golden State busca rearmar su róster, pero está emocionado por la oportunidad de jugar al lado de Stephen Curry y con los campeones del Oeste.

“Así es este negocio”, dijo Russell cuando se le preguntó si los Guerreros le dieron algún indicio de quererlo a largo plazo. “Así es esto. Uno se pone en posición de ir a algún lago por un largo período y quizá las cosas cambien al año siguiente. Me he dado cuenta de eso y lo comprendo, así que sé de qué lado del negocio estoy, ya veremos. No puedo predecirlo”.

Hasta ahora los Guerreros no le han dado indicios de quererlo retener a largo plazo, y alrededor de la NBA se especula que Russell podría ser negociado por un paquete de jugadores.

Russell, quien es ahora dueño de su propio contrato maximizado, valuado en 117 millones de dólares por cuatro años —acuerdo que sorprendió a varios alrededor de la liga—, fue adquirido por Golden State en un cambio por firma con los Nets de Brooklyn, que a su vez firmaron a Kevin Durant.

“Fueron muchas sorpresas alrededor de toda la agencia libre. Punto”, señaló Russell. “Honestamente, creo que (mi contrato) solo fue una sorpresa más”.

Russell dijo que sabía que podía llegar a los Guerreros cuando inició la agencia libre, pero que esperó a ver en dónde caían otros agentes libres de peso. Una vez que Durant se comprometió a firmar con los Nets, Golden State no quiso perder a su exestrella por nada, así que se las ingeniaron para adquirir a D’Angelo.

“DLo” apreció su período con Brooklyn, pero entendió que su futuro quizá no esté con el equipo al que ayudó a llevar a la postemporada la campaña pasada.

Al adquirir a Durant y al guardia Kyrie Irving, los Nets le retiraron a Russell, quien fue la segunda selección global del Draft en 2015 —para los Lakers—, la etiqueta de indispensable.

Los Guerreros esperan que Russell ayude a mantener filas cerradas mientras Klay Thompson se recupera de una rotura del ligamento anterior cruzado izquierdo que, se espera, lo mantenga fuera de acción la mayor parte del calendario regular.

Livingston queda libre

Los Guerreros dejaron en libertad al jugador de rol Shaun Livingston, quien formó parte del equipo las últimas cinco temporadas, alcanzando cinco Finales y ganando tres campeonatos.

Se espera que Livingston, de 33 años, firme con un contendiente.— ESPN