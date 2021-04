Ryan Giggs, despedido tras ser acusado de agredir a dos mujeres

LONDRES.— Ryan Giggs, ex extremo del Manchester United y ahora extécnico del Gales, enfrenta cargos de agresión contra dos mujeres.

Giggs, de 47 años, deberá presentarse ante la corte el miércoles. Había estado bajo investigación desde su arresto el año pasado y como resultado de los cargos no dirigirá a Gales en la Eurocopa.

El Servicio de Fiscales de la Corona indicó que ha autorizado a la Policía Metropolitana de Manchester para que presente cargos contra Giggs por “involucrarse en conductas que resultaron controladoras o coercitivas y agresiones que ocasionaron un daño corporal real”.

“Un cargo de agresión por la golpiza sufrida por una segunda mujer también ha sido autorizado”, añadió el Servicio de Fiscales.

La decisión de presentar cargos a Giggs se tomó después de revisar la evidencia recabada por la Policía Metropolitana de Manchester, afirmó la fiscalía.

En un comunicado por separado, la Policía Metropolitana de Manchester señaló que los cargos por agresión están relacionados con un incidente registrado la noche del 1 de noviembre, cuando los agentes atendieron a una llamada por un altercado.

“Una mujer de 30 y tantos años fue atendida por lesiones en el lugar”, se informó en el comunicado de la policía.

