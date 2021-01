Salvador Cabañas en la actualidad: revela que perdió visibilidad en un ojo

MÉXICO.- El exfutbolista Salvador Cabañas todavía sigue teniendo secuelas de aquel atentado que en 2010 lo dejó fuera de las canchas.

Salvador Cabañas ya casi no ve

La última entrevista que brindó fue para Radio Caracol en Colombia, en ella dijo que la visión de su ojo izquierdo estaba cada vez más dañada debido al disparo que sufrió.

Te puede interesar: Rubens Sambueza tiene un emotivo gesto con una persona hospitalizada

"Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie", declaró Cabañas a Alargue Caracol.

A pesar de los juicios que tuvo que enfrentar con su hoy exesposa, el paraguayo confesó que vive gracias a algunos negocios y del sueldo que le da la Federación de su país por ayudar a su selección.

"Tengo algunos negocios y además la Federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres", añadió.

A más de una década del atentado a Salvador Cabañas

Salvador Cabañas estaba en su mejor momento, tenía una Copa del Mundo en la que guiaría a la selección paraguaya como capitán y hasta había interés por parte del Manchester United. Sin embargo, el 25 de enero recibió un balazo en un bar de la ciudad de México.

El disparo terminó su carrera y su vida dio un giro, su mujer se separó de él y su fortuna se esfumó a tal grado que Cabañas terminó vendiendo pan en su natal Paraguay para sobrevivir.

El regaño de 'La Barbie' al 'JJ' tras enterarse del pleito con Salvador Cabañas

En una entrevista con la agencia AFP, Cabañas reveló qué fue lo que sucedió esa trágica noche, cuando José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, le disparó en el centro nocturno mientras se encontraban en el baño, pues de acuerdo al ex jugador del América, el autor del ataque le dijo que estaba robando en México.

"Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome. Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso", expresó.

Cuando lo detuvieron, Édgar Valdez Villareal, “La Barbie”, dijo a la policía que regaño al JJ por el atentado a Cabañas, pues ambos eran amigos.

El JJ fue detenido hasta en 2019 y le dictaron sentencia de 20 años de cárcel.

.- Con información de Récord y Milenio.