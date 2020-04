“Salvadores” del Ascenso

Los jugadores argentinos llevan el caso a la FIFA

La decisión de desaparecer a la Liga de Ascenso MX en el fútbol mexicano provocó la molestia del Sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Y es que uno de los representantes de este grupo de jugadores anunció que impugnará la decisión anunciada por la Liga MX a través de su presidente Enrique Bonilla y respaldada por varios directivos, entre ellos, Alejandro Irarragorri.

“No pueden permitir semejante atropello hacia los futbolistas”, es el mensaje que mandó Sergio Machi, secretario del Sindicato, a la FIFA y a la Concacaf con el objetivo de revocar la decisión que se tomó en México con el fin de crear una Liga de Desarrollo.

“Aquí la mayor responsabilidad la tiene la dirigencia del fútbol mexicano, y la dirigencia a nivel continental (Concacaf), no puede permitir esta situación, obviamente el presidente de la FIFA no puede permitir semejante atropello hacia los futbolistas”, agregó.

Por último, el integrante del sindicato dejó claro que el documento enviado “al presidente de la Fifpro, que es el sindicato a nivel mundial, para que interceda, para que genere una queja formal dentro del ámbito de la FIFA”.

Es inexplicable

El español Francisco Jémez, extécnico del Cruz Azul, calificó como inexplicable la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, al considerar que le quitará espíritu de competencia a muchos partidos.

“Tiene que haber ascenso y descenso, no me parece justo. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, pero lo bonito de la Liga (de España) es competir”, declaró.

Consideró que dicha situación va a provocar que muchos conjuntos no tengan aspiración alguna cuando el torneo esté avanzado y ellos se encuentren lejos de zona de liguilla.

“Si tú quitas el descenso, muchos equipos van a luchar por nada, habrá muchos partidos en donde los equipos no pelearán nada”, declaró el español a W Radio.

Por otra parte, el entrenador se refirió a la falta de adaptación que sufren muchos jugadores mexicanos que logran llegar a Europa.

“No entiendo por qué no terminan de cuajar, para mí los jugadores mexicanos están a nivel de los europeos”, sentenció.

Síguenos en Google Noticias