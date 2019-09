San Luis presenta a Gustavo Matosas

Siboldi se alista para su debut con el Cruz Azul

El uruguayo Gustavo Matosas, presentado ayer como entrenador del Atlético San Luis, confesó que llevará audífonos a los entrenamientos por si se aburre como le pasó como técnico de Costa Rica.

Matosas, de 52 años, renunció el pasado miércoles como técnico de Costa Rica porque, según confesó a los medios, se sentía “aburrido” y “como de vacaciones” al tener tan poco tiempo para trabajar con los jugadores.

Ese día había recibido la oferta del San Luis, la cual el estratega agradeció ayer por sencillez con que pudo materializarla.

“Para mí es un cargo de muchísima confianza que me están otorgando y voy a hacer todo profesionalmente como lo he hecho siempre en mi vida para que este proyecto, que lleva poco tiempo en la primera del fútbol mexicano, siga adelante”.

El técnico tiene experiencia en México con el Querétaro, el León, el América y el Atlas; su mejor desempeño lo logró con el León al que ascendió a Primera División en 2012 y ganó el Apertura 2013 y el Clausura 2014.

“Estuve 5 años en México y me llevé 5 títulos, lo de América no creo que fue un fracaso porque fuimos campeones de la ‘Concachampions’; lo de Atlas no salió, pero me voy a apegar a las cosas buenas”.

Prepara su debut

Robert Dante Siboldi ya trabaja con el plantel del Cruz Azul de cara a su encuentro ante el Veracruz.

Siboldi vistió la camiseta de entrenamiento, pantaloncillo y gorra, que le permitió involucrarse más en la práctica de su equipo.

La Máquina está completa, con Stephen Eustaquio y Javier Salas sobre la cancha.

Sin embargo, el lusitano todavía no recibe el alta deportiva, pero va agarrando ritmo. Milton Caraglio también tuvo algunos ejercicios por separado.

Robert se presentará con los cementeros el viernes en Veracruz, donde intentará romper su racha de 14 partidos sin ganar como técnico.