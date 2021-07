Sanción de FIFA a México: dos partidos sin público por grito homofóbico

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- La Federación Mexicana de Fútbol pagará la sanción de jugar dos partidos a puerta cerrada, en los siguientes encuentros oficiales que dispute un representativo nacional, independientemente de la categoría que sea.

Se confirma la severa sanción

Un vocero de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó el castigo a los representativos de México.

"La sanción se refiere a los dos próximos encuentros oficiales como local a ser disputados por un representativo de la Federación Mexicana de Fútbol independiente de la categoría", reiteró.

Podría ser cualquier equipo tricolor

De esta forma no importa qué equipo, varonil, femenil o juvenil, pague el castigo, siempre y cuando sea representativo de la FMF y sea juego oficial.

Los dos partidos oficiales que México, en sus diferentes equipos nacionales, tiene programados son: 2 de septiembre: México vs Jamaica en partido de eliminatoria Mundialista a Catar 2022.

Un partido del equipo femenil

Juegos de la categoría femenil de Fecha FIFA que se realizarán del 13 al 21 de septiembre, en lo que se podrían disputar partidos eliminatorios hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Esto aún no está confirmado. Y si no fuera el caso de pagarlo ahí, lo que seguiría sería el juego del 7 de octubre: México vs Canadá en partido de eliminatoria Mundialista a Catar 2022.

Otra posible penalidad

México fue sancionado por los gritos de carácter homofóbico realizados durante el Preolímpico de la Concacaf disputado en Guadalajara.

Queda pendiente una posible sanción por el juego amistoso celebrado en Estados Unidos contra Nueva Zelanda y los incidentes que ocurrieron en los juegos de la Liga de Naciones también disputados en suelo norteamericano, donde además de ser locales administrativos, se identificó a afición mexicana como la que emitió esos insultos.