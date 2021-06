Santiago Ormeño, sin jugar por México o Perú, es tendencia en Twitter

Tras los duelos de las Selecciones de México y de Perú en las distintas competencias en las que participaron el jueves 3 de junio pasado, Santiago Ormeño se volvió tendencia en Twitter.

Las aficiones de ambos países cuestionaron a Gerardo Martino y a Ricardo Gareca el no convocar al delantero, recien contratación del equipo León, a los distintos combinados nacionales.

Para los seguidores mexicanos, el principal reclamo al técnico del Tricolor es la falta de oportunidad que no le da a Ormeño para mostrar sus cualidades, sobre todo cuando en el encuentro contra Costa Rica en la semifinal del Final Four, la falta de gol fue algo que caracterizó al equipo nacional.

Lo único que le seguiré reclamando al Tata Martino es su elección sobre el ‘9’ de la Selección Mexicana. No me pueden decir que Pulido o Henry Martín están mejor Chicharito o que Ormeño. Es más, el Jimmy Lozano tiene a Giménez, Aguirre y Muñoz, que nos preste uno. pic.twitter.com/l2V11tqouv

"Lo único que le seguiré reclamando al "Tata" Martino es su elección sobre el '9' de la Selección Mexicana. No me pueden decir que Pulido o Henry Martín están mejor Chicharito o que Ormeño. Es más, el Jimmy Lozano tiene a Giménez, Aguirre y Muñoz, que nos preste uno": comentó el usuario @gvegap.

La Selección Mexicana no juega mal, creo que el decirlo es quedarse muy corto. Hay buenos conceptos e idea de juego, pero está claro los que están bien y los que no andan. El mayor problema es la falta de gol, no se puede depende únicamente del Chucky Lozano.



