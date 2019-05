Saúl “Canelo” Álvarez, un multimillonario del deporte

México (Notimex). Con una carrera que para muchos es grande y a otros no convence como uno de los grandes en la historia del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez es el nuevo multimillonario del deporte de los puños y boom en los medios de comunicación.

El tapatío es uno de los atletas mejor pagado del mundo; DAZN lo firmó en 2018 con contrato de 365 millones de dólares por 11 peleas, que deberá realizar el jalisciense en los próximos cinco años; por encima de los futbolistas Neymar y Lionel Messi y el beisbolista Mike Trout.

Lejos de ser Julio César Chávez, considerado el mejor peleador mexicano de la historia, “Canelo” emerge como bandera del pugilismo azteca, aunque arriba del ring deja dudas en cada combate.

El boxeo, como todos los deportes profesionales, es un negocio que genera ganancias exorbitantes para sus practicantes y allegados. Saúl tiene una administración perfecta con Golden Boy Promotions, contra rivales con los que pudo lucirse y embolsarse millones de billetes verdes.

Arriba del ring y ante rivales de jerarquía, hizo buenos los pronósticos de “una derrota anunciada”. Cuando enfrentó a Floyd Mayweather jr., considerado el mejor libra por libra de la década y quien se retiró imbatido, “Canelo” fue superado.

Álvarez fue exhibido por el “Money Maker” y es la única derrota que presenta en su récord. Empató ante Gennady Golovkin (con ganancias de 70 millones de dólares) y ante el boricua Miguel Cotto, siendo los mejores rivales y de renombre que enfrentó.

Más allá de los resultados, generó millones de compras en el sistema de Pago Por Evento (PPE) que fueron directo a su cuenta bancaria.

Después de esos desafíos, Óscar de la Hoya lo colocó en el gusto de la gente, de los patrocinadores y de la televisión por cable, con nócauts ante Amir Kahn, Liam Smith y el último a Rocky Fielding.

También sostuvo una pelea que causó morbo ante Julio César Chávez jr., quien peleó dando la impresión de sólo subir al ring a cobrar.



Pero más allá de sus actuaciones arriba del ring, el “Canelo” es imán de taquilla. El boxeador atrae a mujeres a sus funciones, llena arenas y obtiene salarios multimillonarios, que le permiten una vida de rey.

Amante de los autos, “Canelo” colecciona de los mejores fabricantes del mundo y en el marco de su pelea de este sábado ante Daniel Jacobs en Las Vegas, presumió un Bugatti deportivo, de dos millones 500 mil dólares (47.5 millones de pesos al tipo de cambio actual).

Tiene altos ingresos extras con patrocinios: una casa de bolsa, el fabricante de ropa deportiva que lo viste, una empresa cervecera, guantes de boxeo, entre otros, que le permiten abultar su cartera.

En el auge de las redes sociales, Saúl Álvarez aprovecha su presencia con millones de seguidores en Instagram (4.7 millones de ellos); Facebook (casi tres millones) y Twitter (un millón 339 mil), promoviendo sus combates.

