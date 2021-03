Saunders muestra gran respeto por el “Canelo” Álvarez

El británico se dice listo para el enfrentamiento

El púgil británico Billy Joe Saunders sintió que ganó el boleto de oro cuando le confirmaron la pelea ante el mexicano “Canelo” Álvarez, pues más allá de lo económico, sabe que es el nombre que le puede consolidar su legado y se dijo con todas las herramientas que se necesitan para detener la racha del campeón mexicano.

Saunders (30-0, 14 KOs) y “Canelo” (55-1-2, 37 cloroformos) se enfrentarán el 8 de mayo. Como primera opción estaba en el nuevo estadio de los Raiders de Las Vegas, pero no se ha confirmado nada aún. Estarán en juego los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ganador debería ir ante Caleb Plant para ser el campeón indiscutido de la división.

“‘Canelo’, estoy listo para el rock and roll”, dijo Saunders a través de un comunicado distribuido por la firma MTK Global. “Quiere ser grande y no lo serás si no enfrentas a los grandes”, añadió el británico, quien fue campeón de peso mediano y ahora es monarca de los supermedianos.

“Creo que soy el único con el juego de pies, el conocimiento, las herramientas, la mentalidad y el cerebro para abrir la puerta ante ‘Canelo’. Él es el hombre en este deporte y la cara del boxeo. Hay que darle algo de respeto, no ha dicho que no a nadie, ha vencido buenos nombres, pero nadie es invencible, y creo que tengo las habilidades para vencerlo si las uso correctamente y la estrategia sale bien”, puntualizó el británico.

Saunders estará abajo en las apuestas hasta por 5 a 1 ante el mexicano.

Titulo segundo titulo