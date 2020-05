Scola no descarta presencia en Tokio

El argentino Luis Scola, de 40 años, no descartó su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron para 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

“Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría jugar. Si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue, pero al día de hoy no tengo ninguna seguridad”, expresó.

El capitán del seleccionado albiceleste, que hace dos meses había puesto en duda su presencia en Tokio, afirmó que “hay tantas piezas en movimiento que es difícil contestar esa pregunta”.

En un podcast que compartió con su compatriota Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder, Scola advirtió que va a ser difícil que se disputen los Juegos en julio de 2021.

“Si todo está bien, voy a jugar. Esa es la respuesta“, insistió el ala pivote, que cumplió 40 años el 30 de abril y es la máxima figura del equipo sudamericano.

Scola es el último sobreviviente de la llamada “Generación Dorada“, que obtuvo el oro olímpico en Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008.