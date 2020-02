¿Se abrirá una nueva alternativa?

La LBM sería una oportunidad para los “afectados”

Ante la rumorada extinción del Ascenso MX, para dar paso a una liga de desarrollos con equipos regidos con límite de edad, cientos de futbolistas están en riesgo de perder su empleo.

Ante esto, la recién creada Liga de Balompié Mexicano surge como una posibilidad para que todos los futbolistas e integrantes de cuerpo técnico que se queden sin trabajo ante una inminente desaparición del Ascenso MX puedan continuar con su carrera en México.

Durante la presentación de la LBM se comentó que no se pretende competir contra la Liga MX, pero sí le abren la puerta a todos aquellos futbolistas que deseen continuar con su carrera como profesionales y no encuentren un lugar en equipos de la Primera División.

“Sí es una opción, aunque no nacimos con el afán de competir con nadie, ni mucho menos. (Eliminar el Ascenso MX) es una decisión que parece está tomando la Federación, entiendo que es una intención, y sí, lo que va a suceder es que habrá una cantidad de jugadores en edad absolutamente competitiva que no van a tener equipo”, aseguró Javier Levy, vocero oficial de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, en entrevista con As México.

En esta Liga, según una lista presentada, está considerado un equipo yucateco: Los Faisanes de Yucatán.

