Se acaba la esperanza

Ya es oficial, la Liga de Ascenso queda eliminada

Uno de los encantos de los que ha gozado el fútbol mexicano desde 1950 es la encarnizada lucha por ascender a la máxima categoría y defender su permanencia en ella.

Hasta que ayer se puso final a ese proyecto: se determinó oficialmente que desaparecerá el ascenso y descenso, naciendo la Liga de Desarrollo. “No hemos bajado la guardia. Nuestro proyecto y el de otros equipos está vislumbrado para ascender de manera deportiva”, dijo Rodolfo Rosas Cantillo, presidente de los Venados FC Yucatán.

Los ciervos mantenían su esperanza. Pero ayer, la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol aprobó el proyecto de los dueños del balompié mexicano de rescatar al Ascenso MX a través de una liga de desarrollo, en la cual no existirá ascenso ni descenso por los próximos seis años, además de que se estipularon algunas otras reglas como un castigo económico a los equipos de Liga MX que terminen en los últimos tres lugares de la tabla de cocientes.

Yucatán estaba desde 1986 en la lucha por lograr un sitio en la maxima categoría. Distintos grupos, distintos nombres, distintas épocas, todas con el mismo sueño inconcluso: ascender.

La Segunda División de México fue fundada en 1950 con la participación de siete clubes Zacatepec, Zamora, Pachuca, Irapuato, Morelia, Toluca y Querétaro.

Hasta la temporada 1993-94, el campeón de la Segunda División ascendía a la Primera, pero con la creación de la Primera División A, la Segunda se convirtió en la tercera categoría en nuestro país.

Llegan a un acuerdo

Al término de la Asamblea Extraordinaria de la Femexfut, en la que se reunieron los representates de la Liga MX, Ascenso, Liga Premier (Segunda División), la TDP (Tercera División) y Sector Amateur, se determinó el adiós a la liga de plata.

Sin embargo, no se concretó la modificación del Estatuto Social, de modo que no se oficializó la de Desarrollo, a pesar de que no existan aspiraciones para escalar a la Primera División.

La Federación determinó como un “rescate” a la segunda categoría del balompié nacional, y sentenció el fin de la temporada 2019-20 en el Ascenso, supendió el descenso en la Primera División hasta 2024 y eliminó la regla de menores a partir de la próxima campaña.

De la misma manera, publicó que podrán “participar en la división de Ascenso MX los 12 clubes que decidan hacerlo y que actualmente integran dicha división, así como los Clubes de la Liga MX que actualmente no cuentan con un equipo en el Ascenso MX y voluntariamente decidan participar, más tres clubes invitados de la liga Premier”.

Se destinarán 60 millones de pesos, con la finalidad de que puedan cumplimir con sus obligaciones actuales. Se especificó las cantidades que pagarán los últimos tres lugares de la tabla porcentual al término de cada temporada: último lugar, 120 millones de pesos; penúltimo, 70 y antepenúltimo, 50.