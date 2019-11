La Carrera Megamedia, lista para su quinta edición

¿Estás listo para la V Carrera Megamedia Dunosusa, presentada por Galletas Lara?

Nosotros ya estamos listos para irnos al último tramo de este acontecimiento, que se concentrará en Paseo de Montejo. Como cada año, en el marco del aniversario de Grupo Megamedia (celebra el número 11), se realiza una carrera atlética con causa, pues está avocada a apoyar a ocho causas de la sociedad civil yucateca. Miles de personas nos han brindado su respaldo participando en las competencias y respaldando a las agrupaciones que van en busca de apoyo.

Pasado mañana se realizará, en las instalaciones del Gran Salón de Coparmex, la entrega de los kits para la quinta edición de este magno evento, que por primera vez se abrirá a una de las grandes distancias de las pruebas de fondo: el medio maratón.

La carrera de 21 kilómetros, en individual y relevos, será el plato fuerte en lo deportivo para esta competencia, que se está convirtiendo en una tradición en el atletismo yucateco.

Pero no será todo. Alrededor habrá otras dos importantes actividades, como son la caminata familiar y canina, de 5 kilómetros, y una carrera infantil con varias distancias, de acuerdo con las edades.

Los horarios

Muy importante tener en cuenta los horarios: la prueba de 21K partirá a las 6:15 de la mañana; la caminata familiar y la canina, a las 6:45. La actividad infantil dará inicio a las 9 de la mañana.

¿Dónde será la fiesta?

La salida y meta de todos los tramos será en el Remate de Paseo de Montejo, sitio tradicional. Allí también se realizarán las pruebas infantiles. Pero la carrera de 21K se extenderá por varias de las principales calles del norte de la ciudad.

Inscripciones

Aún tenemos espacio para dar cabida a quienes quieran inscribirse.

El precio varía de acuerdo con la categoría.

Para la prueba estelar de 21K, en individual, el precio de inscripción será de 350 pesos. Si se correrá en relevos mixtos (dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre), será de 1,050 pesos por equipo. Para la caminata familiar, costará 220 pesos, y para las infantiles, 100 pesos (6 a 12 años).

¿A quién apoyamos?

La Carrera Megamedia Dunososa, presentada por Galletas Lara, tiene un fin altruista como primera intención y apoyará a ocho causas de la sociedad yucateca, identificadas con un color cada una:

NARANJA: Derechos de las personas con discapacidad, que apoya a Construyendo Sonrisas, IAP.

VERDE: Preservación del medio ambiente, por Kanan Kab, Protección del Mundo.

TURQUESA: Desarrollo y oportunidades de los niños, por Proyecto Crisal, AC.

AZUL: Educación al alcance de todos, por Hunab, Proyecto de Vida, AC.

MORADA: Igualdad entre personas, por Guerreros sin Límites.

ROSA: Prevención y tratamiento del cáncer, por Contacto, IAP.

ROJA: Una sociedad más participativa, por Doctores del Humor, IAP.

NARANJA: Protección de los animales, por Albergue Franciscano del Animal Desprotegido, AC (AFAD).

Los premios

Además de ir a pasar una mañana en unión de la familia y amigos, y pensando en ayudar a las ocho causas que hay en el proyecto, todos los inscritos, incluidos los niños, tendrán derecho a participar en una rifa que tiene premios impresionantes, como ha sido cada año.

El monto total de premios será de 72 mil pesos, y de esa bolsa, se comprende también el premio principal de la rifa, que es un viaje a Orlando, Florida, con accesos a Estudios Universal y Reino Mágico. Consta de boletos para dos personas con todos los gastos pagados.

Y habrá otra gran cantidad de premios a entregarse entre los inscritos.

Entrega de kits

Los kits para los inscritos serán entregados el sábado 9 de noviembre en el Gran Salón de Coparmex, ubicado en la calle 21 No. 226 de la colonia García Ginerés, de 9 a 16 horas.

Recomendaciones

Te recomendamos considerar los horarios de salida de las carreras: Medio maratón y relevos: 6:15 a.m. Caminata familiar y canina de 5 kilómetros: 6:45 a.m. Carrera infantil: 9 a.m.

Además, disminuye ya la carga de entrenamiento. Prepara tu “play list”. Revisa la ruta que te corresponde según la carrera que harás. Selecciona tu equipo para correr. ¡No lleves tenis nuevos! Así que.. ¿Estás listo para participar?

Te esperamos en la Carrera Megamedia Dunososa, presentada por Galletas Lara. No puedes perderte la fiesta atlética y social que se organiza cada mes de noviembre.— Gaspar Silveira Malaver