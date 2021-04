Se ''cae'' la Superliga: Florentino Pérez, blanco de los memes

LONDRES.- Luego de que el Manchester City anunciara su salida del proyecto de la Superliga, el resto de los clubes ingleses decidieron abandonar el proyecto de la Superliga.

Los seis clubes ingleses que se erigieron entre los doce miembros fundadores de la nueva competición han iniciado los procedimientos para abandonar la Superliga.

En una serie de comunicados emitidos el martes, los cuatro clubes que aún no se habían posicionado en contra de la competición, después de que el City anunciara sus intenciones de abandonarla y el Chelsea filtrase su plan de irse, confirmaron la salida del faraónico proyecto.

El Manchester City fue el primero en hacerlo oficial, después de que se filtrara que el Chelsea abandonaría el proyecto. Arsenal, Manchester United, Liverpool y Tottenham Hotspur tampoco continuarán con la Superliga.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.