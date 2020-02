”Se desquitan con el Ascenso”

Director deportivo de los Venados no ve bien la medida

Luis Miguel Salvador, director deportivo de los Venados FC Yucatán, señaló tajante que la pretensión de desaparecer el Ascenso MX y hacer una Liga para desarrollar jóvenes futbolistas, “va en contra del deber ser”, además que le parece, simplemente, una manera de desquitarse por los yerros de la Liga MX.

“A mí el dueño del equipo me comentó que en las diversas reuniones que han tenido, en todo momento solo se ha hablado de cómo mejorar y qué aspectos podrían atacar o cambiar para potencializar la Liga de Ascenso. En ningún momento se había comentado cancelarlo, ni mucho menos, porque aparte, va en contra del patrimonio de muchos dueños que han invertido a los equipos, va en contra de las aficiones que hay en las diferentes plazas”, dijo Luis Miguel Salvador, según una nota publicada en el sitio web de ESPN.

“Cuando me invitaron a colaborar con Mérida, era con la intención de buscar ascender en el mediano plazo y se ha hecho toda una estructura en torno a cumplir con los diferentes requisitos que ha pedido la FMF para ser acreditados. Se tienen todas las diferentes categorías, más la estructura y proyectos. Yo espero que esto que ha salido sea nada más un chisme, que no llegue a concretarse, porque va en contra del deber ser”, dijo el dirigente mexicano.

Sostuvo: “La Liga de Ascenso no tiene la culpa de que algunos equipos de la Primera División hayan cometido errores, hayan tomado malas decisiones, hayan tenido malas campañas y se opaque o se cubra con restricciones a la Liga de Ascenso”.

Fue claro al manifestar: “La información que yo tengo por parte del dueño del equipo, es que esto no surge de la Liga de Ascenso; al contrario, aquí todos están ocupados en ver cómo se potencializa. Esto viene de otro lado, pero se tiene que analizar y no ir en contra del deber ser”, reiteró.

“Lo que más me preocupa es de dónde sale esa idea y de qué intereses sale. Esto no es de votos, es preocupante que estén proponiendo cosas que van en contra de intereses de muchas personas, de muchas empresas, de muchos empresarios y en contra del mismo fútbol. Esto dañaría a muchos jugadores, a muchas familias y a la afición al fútbol… No es lo mismo que vayan a los estadios sabiendo que su equipo puede estar pelando la posibilidad de subir a ‘Primera’, a que les digas que es un torneo para formar y no hay ningún premio. Eso a la gente no le interesa”.

Ya hay “desarrollo”

Asimismo, estableció Salvador que, si pretenden hacerla una Liga de Desarrollo, para eso hay Sub-20 y Sub-17.

“La de Ascenso es competitiva. En lugar de estar pensando cómo quitarla o limitarla, mejor hay que pensar en cómo potencializarla y hacerla atractiva para la gente; que cada vez se involucren más empresarios y que haya más equipos”, dijo.

Se dijo convencido que “esta es una categoría muy importante, fundamental, para todos aquellos jóvenes que van a jugar en la Primera División. Mejor deberían pensar que en ese proceso de formación de los jóvenes Sub-17 y Sub-20, pasen al Ascenso y posteriormente, a Primera División”.

“La junta de dueños debe ser próximamente, porque ahorita están con todo el proceso de las certificaciones de los Estadios, de los equipos. Yo creo que próximamente se tendrá una información. Te digo, yo espero que solamente haya sido así como un rumor, o que alguien tiene esa intención”, concluyó.— CON INFORMACIÓN DE ESPN

