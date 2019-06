Se determinará situación jurídica de Joao Maleck el martes

MÉXICO.— Gerardo Octavio Solís fiscal de Guadalajara mencionó que será hasta mañana martes cuando se determine la situación jurídica de Joao Maleck, presunto responsable del accidente de auto en donde una pareja de recién casados falleció.

El abogado indicó que por el momento, “se está integrando el expediente, ya hay un video dónde se ve el momento de este lamentable hecho, los peritajes prácticamente están terminados, así que veremos qué se decide. Mañana se determinará la situación jurídica del implicado”.

En ese término se indicará si Maleck venía alcoholizado al momento del accidente, “mientras hay que dar tiempo para que se junten todas las pruebas”.

Los familiares de Alejandro Castro Martínez y María Fernanda Álvarez, víctimas del accidente de tránsito en Zapopan de ayer, aseguraron que no se darán por vencidos hasta que la justicia se aplique en Joao Maleck, presunto conductor del vehículo que impactó con la pareja.

“El Ministerio Público da los resultados del peritaje del presunto culpable de los análisis del peritaje, por el momento no se puede confirmar todavía pero es un homicidio doloso, pero vamos a estar haciendo y ejerciendo presión para que esta persona [Maleck] no salga tan fácil pues no se vale que por una imprudencia haya cobrado la vida de dos personas inocentes”, dijo Ernesto Martínez Landa, primo de Alejandro.